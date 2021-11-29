Bitirim ikili iş başında

Hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlayan Kanarya'nın bu akşam en önemli kozları İrfan Can Kahveci ile Mesut Özil olacak. İrfan'ın ilk 11'de çıkması kesin. Son maçlarda formunu artıran yıldız oyuncu, pasları ile takım arkadaşlarına pozisyon hazırlarken kendisi de uzaktan atacağı şutlar ve frikiklerde gol arayacak. Ayak bileğindeki sakatlığı geçen Mesut'un da en kötü ikinci yarıda oyuna dahil olması bekleniyor. İki oyuncu, Galatasaray derbisinde ilk goldeki organizasyonları ile galibiyete imzalarını atmıştı.