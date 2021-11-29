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Bitirim ikili iş başında

Form tutan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe’nin yine en önemli silahı. İyileşen Mesut Özil de göreve hazır

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Bitirim ikili iş başında
Hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlayan Kanarya'nın bu akşam en önemli kozları İrfan Can Kahveci ile Mesut Özil olacak. İrfan'ın ilk 11'de çıkması kesin. Son maçlarda formunu artıran yıldız oyuncu, pasları ile takım arkadaşlarına pozisyon hazırlarken kendisi de uzaktan atacağı şutlar ve frikiklerde gol arayacak. Ayak bileğindeki sakatlığı geçen Mesut'un da en kötü ikinci yarıda oyuna dahil olması bekleniyor. İki oyuncu, Galatasaray derbisinde ilk goldeki organizasyonları ile galibiyete imzalarını atmıştı.
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