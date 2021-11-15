Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'ın menajerindan transfer açıklaması! Dinamo Moskova'ya gidecek mi?

Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'ın menajerindan transfer açıklaması! Dinamo Moskova'ya gidecek mi?

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas için kısa süre önce Dinamo Moskova iddiaları gündeme gelmişti. Konuya ilişkin Pelkas'ın menajeri Rus basınına konuştu. Peki, Pelkas Rusya yolcusu mu? İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 18:25
Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'ın menajerindan transfer açıklaması! Dinamo Moskova'ya transfer olacak mı?

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas'ın geleceğine ilişkin menajer, Rus basınına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'ın menajerindan transfer açıklaması! Dinamo Moskova'ya transfer olacak mı?

28 yaşındaki yıldız ismin menajeri Rus basınına yaptığı konuşmada, oyuncusunun Dinamo Moskova'ya transfer olup olmayacağına dair sorulan soruyu cevapladı. İşte o sözler...

Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'ın menajerindan transfer açıklaması! Dinamo Moskova'ya transfer olacak mı?

PELKAS İSTANBUL'U SEVİYOR!
"Pelkas, İstanbul'u ve İstanbul'a oynamayı seviyor. O bir Fenerbahçe taraftarı. Orada mutlu, taraftarlar onu seviyor. Hem kulüp hem de şehirle özdeşleşmiş durumda. Moskova'ya gitmek için doğru zaman değil.

Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'ın menajerindan transfer açıklaması! Dinamo Moskova'ya transfer olacak mı?

- Yani, Rusya'ya transfer olmayacak mı?
Futbol bu, her an her şey değişebilir ama şu anda Fenerbahçe'de mutlu. Kulüp de kendisinden memnun. Transferden bahsetmeye gerek yok.

Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'ın menajerindan transfer açıklaması! Dinamo Moskova'ya transfer olacak mı?

- 8 milyon euroluk tekli gelmesi halinde?
Kişisel görüşüm, Pelkas'ı 8 milyon euroya alma şansları yok. Pelkas, Yunanistan milli takım adına 24 maç oynadı ve gol de atıyor. Bu sezon da Fenerbahçe'de 11 maçta forma giydi. Bu yüzden sanmıyorum.

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