Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'ın menajerindan transfer açıklaması! Dinamo Moskova'ya gidecek mi?

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas'ın geleceğine ilişkin menajer, Rus basınına açıklamalarda bulundu.
28 yaşındaki yıldız ismin menajeri Rus basınına yaptığı konuşmada, oyuncusunun Dinamo Moskova'ya transfer olup olmayacağına dair sorulan soruyu cevapladı. İşte o sözler...
PELKAS İSTANBUL'U SEVİYOR!
"Pelkas, İstanbul'u ve İstanbul'a oynamayı seviyor. O bir Fenerbahçe taraftarı. Orada mutlu, taraftarlar onu seviyor. Hem kulüp hem de şehirle özdeşleşmiş durumda. Moskova'ya gitmek için doğru zaman değil.