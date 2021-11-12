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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe Amavi için devrede

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de büyük bir düşüş yaşayan ve lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Ocak ayında kadroya yapacağı takviyelerle zirve yarışına dahil olmak isteyen sarı-lacivertlilerin, Ligue 1 ekibi Marsilya'da forma giyen Jordan Amavi'yi gündemine aldığı öğrenildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe Jordan Amavi için devrede

Ligde şampiyonluk yarışında Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kalan Fenerbahçe gözünü ocak ayına çevirdi. Ara trasfer döneminde kadrosuna 2-3 takviye yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler özellikle kanat bölgesini güçlendirmek için kolları sıvadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe Jordan Amavi için devrede

AYRILIK KARARINI ALDI

Birçok ismi gündemine alan Fenerbahçe'nin Marsilya formasını giyen Jordan Amavi için harekete geçtiği öğrenildi. Bu sezon Fransız ekibinde sadece 2 lig maçında görev yapabilen 28 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmak istediği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe Jordan Amavi için devrede

DEĞERİ 8 MİLYON EURO

2018 yılında 10 milyon Euro karşılığında Aston Villa'dan Marsilya'ya transfer olan Amavi'nin kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe Jordan Amavi için devrede

Teknik direktör Jorge Sampaoli ile yıldızı barışmayan yıldız futbolcu daha önce Nice formasını da giymişti. Hem sol bekte hem de orta alanın solunda görev yapabilen Fransız futbolcunun mevcut piyasa değerinin 8 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

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