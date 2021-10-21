Kendilerini geliştirsinler

ANTWERP MAÇI: İki takım için de çok önemli bir maç. 3 puan almak bu gruptaki savaşı devam ettirmek için çok önemli. Antwerp, Yunanistan'da 2-1 kaybetti, evlerinde Frankfurt'a 1-0 yenildi. Seviyelerin çok yakın olduğunu görüyoruz. Biz de bu turnuvada biraz daha tecrübe edinmeye çalışacağız.

Oyunu kontrol etmeliyiz. Her zaman tutkuyla değil bazen zekayla oynamaya ihtiyacımız var. Elimizden geleni yapıp 3 puan almak istiyoruz.



TRABZONSPOR MAÇI: Futbol gerçekten zor bir iş. Kötü bir sonuç aldığınızda reaksiyon göstermeniz, bir sonraki maçı düşünmeniz gerekiyor. Son oynadığımız maçı değiştiremeyiz. Kafamızdaki çipi değiştirmeliyiz. Burası farklı bir turnuva. Olympiakos maçından ders aldık. Yarın da iyi bir takıma karşı oynayacağız. Sabırlı oynamamız, gol atmak için boşluklar bulmamız lazım.



BAHANE ÜRETMEYE GELMEDİM

Hiçbir şeyi bahane göstermiyorum. Türkiye'ye bahane üretmek için gelmedim. Buraya geldiğimde buranın mükemmel bir lig olmadığını biliyordum. Gittiğim hiçbir lig mükemmel değildi. İyi taraflarımız, kötü taraflarımız vardır. Ben de her geçen gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hakemler de bunu yapmalı, kendilerini analiz edip, hatalarını düzeltmeye çalışmalı.

11 KİŞİ DEFANS YAPIYORLAR

Bu biraz diğer takımlara da bağlı. Bizim maçlarımızda rakip çoğu zaman 10 kişi ve kaleci topun arkasında oluyor. Bu da bize saygı duyduklarını, bizim güçlü olduğumuzu gösteriyor. Ancak tabi ki kolay değil. Açık oynanan maçlarda gol atmak daha kolay. Seviyeyi yükseltmek kolay olmuyor. Ben da daha fazla gol atmak istiyorum. Umarım ileride daha çok gol atarız.



