Sinan’dan açıklama

Kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş kendisiyle ilgili basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan oyuncu, "Fenerbahçe'ye gelirken büyük fedakarlıklar yaptım. Maddiyatı önde tutan biri olsaydım Genova'da devam ederdim." dedi.
Kadrodışı bırakılan Sinan Gümüş kendisiyle ilgili basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan oyuncu, "Fenerbahçe'ye gelirken büyük fedakarlıklar yaptım. Maddiyatı önde tutan biri olsaydım Genova'da devam ederdim. Beimle ilgilenen kulüplerin büyük bölümüne olumlu yaklaşsam da maalesef transferim gerçekleşmedi ve buna kesinlikle benim taleplerim sebep olmadı. Çalışmalarıma devam edeceğim, ihtiyaç halinde hizmete hazırım" ifadelerini kullandı.