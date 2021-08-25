Vitor Pereira Helsinki Fenerbahçe maçı öncesi konuştu!

UEFA Avrupa Ligi'nde play off turunda mücadele eden Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynanan ilk maçta sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

İkinci maç için Finlandiya'ya giden Fenerbahçe'de, teknik direktör Vitor Pereira basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Pereira'nın o sözleri;

"Zor bir maç olacak. Organize bir takıma karşı oynayacağız. Onlar da gruplara kalmak istiyorlar. Yarın sahada hırslı ve kazanmak isteyen bir takım olacak. Şartların bizi etkilemesine izin vermeyeceğiz."

"Ben kendi takımımın ne düşündüğünü kontrol edebilirim. Sahaya çıktıklarında havanın soğukluğu, suni çim her şeyi unutup kazanmak için sahada olacaklar."

"Şu an burada bizimle oynayan oyuncular en iyileri. Sahada ne kadar kalırlarsa kalsınlar aynı özveriyi gösterecekler. Kimin oynadığının bir önemi olmayacak."

Luiz Gustavo'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

"Avrupa Ligi'nde devam edebilmemiz için çok önemli bir maç. Buraya turu geçmek için geldik."

"Koşullardan bağımsız olarak sahaya yansıtmak istediğimiz net bir felsefemiz var. Elimizden geleni yaptığımız sürece şartların bizi etkileyeceğini düşünmüyorum."