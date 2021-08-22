Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Sead Kolasinac'ı bitirdi!

Transferin hareketli takımlarından olan Fenerbahçe, bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, yollarını ayırdığı Caner Erkin'in yerine bir süredir ilgilendiği Sead Kolasinac'la anlaşmaya vardı. İşte detaylar...
Fenerbahçe, uzun süredir temas halinde olduğu Arsenal'li Sead Kolasinac transferini bitirdi. Sarı-lacivertlilerin bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu İngiliz ekibi Arsenal ile kontratını fesheden Boşnak futbolcu ile 3 senelik anlaşma sağlandığı öğrenildi.
MAAŞI BELLİ OLDU
Yıllık 1.8 milyon euro'ya el sıkışıldığı iddia edilen 28 yaşındaki sol bekin kısa süre içinde Türkiye'ye geleceği belirtildi.