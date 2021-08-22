Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Sead Kolasinac'ı bitirdi!

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Sead Kolasinac'ı bitirdi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler bir süredir görüşmelerde bulunduğu Arsenal'in tecrübeli sol beki Sead Kolasinac'la anlaşmaya vardı. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 09:45
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Sead Kolasinac'ı bitirdi!

Transferin hareketli takımlarından olan Fenerbahçe, bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, yollarını ayırdığı Caner Erkin'in yerine bir süredir ilgilendiği Sead Kolasinac'la anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Sead Kolasinac'ı bitirdi!

Fenerbahçe, uzun süredir temas halinde olduğu Arsenal'li Sead Kolasinac transferini bitirdi. Sarı-lacivertlilerin bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu İngiliz ekibi Arsenal ile kontratını fesheden Boşnak futbolcu ile 3 senelik anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Sead Kolasinac'ı bitirdi!

MAAŞI BELLİ OLDU

Yıllık 1.8 milyon euro'ya el sıkışıldığı iddia edilen 28 yaşındaki sol bekin kısa süre içinde Türkiye'ye geleceği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Sead Kolasinac'ı bitirdi!

SEAD KOLASINAC KİMDİR?

20 Haziran 1993 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Sead Kolasinac, kariyerine Karlsruhe altyapısında başladı. Başarılı sol bek, sırasıyla Hoffenheim, Stuttgart, Schalke 04 ve Arsenal formaları giydi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Sead Kolasinac'ı bitirdi!

Milli takım tercihini Bosna Hersek'ten yana kullanan Kolasinac, burada 38 maça çıktı. Arsenal'de Mesut Özil'le de birlikte oynayan Kolasinac'ın güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro...

SON DAKİKA