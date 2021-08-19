Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth transferine yenge engeli!

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth transferine yenge engeli!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'in yeni sezonuna Adana Demirspor galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe forvet arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler Serdar Dursun'un sakatlığının ardından girişimlerini sıklaştırdı. Mutlak bir golcü takviyesi yapmak isteyen Kanarya, Alexander Sörloth için girişimlerini sürdürse de, Norveçli yıldızın sevgilisi bu transfere sıcak bakmıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth transferine yenge engeli!

F.Bahçe, forvet transferini sonlandırmak için yoğun bir mesai harcıyor. Gündeme birçok isim geliyor ancak Sarı-Lacivertliler'in öncelikli hedefi Alexander Sörloth… Fenerbahçe Yönetimi, Alman ekibi Leipzig ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı Kanarya, Alman kulübüyle parasal konularda anlaşmaya yaklaştı. Ancak önünde başka bir engel var!

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth transferine yenge engeli!

TARAFTARLAR MESAJA BOĞUYOR

Takvim'in haberine göre; Yıldız oyuncunun sevgilisi Lena Selnes, transferin önündeki tek engel olarak duruyor. Fenerbahçe taraftarları sosyal medyadan Sörloth'a sürekli, 'Come to Fenerbahçe' mesajları atıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth transferine yenge engeli!

YENGE SÜREKLİ 'NO' DİYOR

Selnes Yenge ise bu mesajlara sürekli 'No' cevabını veriyor. Fenerbahçe Yönetimi'nin Sörloth ve kız arkadaşını ikna etmek için farklı formüller üzerinde durduğu öğrenildi.

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