Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de golcü bekleyişi! Cedric Bakambu, Moussa Dembele, Hee Chan Hwang, Alfredo Morelos ve Hamdallah...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de golcü bekleyişi! Cedric Bakambu, Moussa Dembele, Hee Chan Hwang, Alfredo Morelos ve Hamdallah...

Süper Lig'de ilk haftayı galibiyetle kapatan Fenerbahçe'de, golcü bekleyişi devam ediyor. Dembele ve Bakambu için temaslar sürüyor. Hee Chan Hwang, Morelos da listede. Sürpriz isim ihtimali de artıyor. İşte Fenerbahçe'nin golcü bekleyişinde son durum... (Son dakika FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de golcü bekleyişi! Cedric Bakambu, Moussa Dembele, Hee Chan Hwang, Alfredo Morelos ve Hamdallah...

Süper Lig'de ilk haftayı galibiyetle kapatan Fenerbahçe'de, golcü bekleyişi devam ediyor. Dembele ve Bakambu için temaslar sürüyor. Hee Chan Hwang, Morelos da listede. Sürpriz isim ihtimali de artıyor. İşte Fenerbahçe'nin golcü bekleyişinde son durum...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de golcü bekleyişi! Cedric Bakambu, Moussa Dembele, Hee Chan Hwang, Alfredo Morelos ve Hamdallah...

HEE CHAN HWANG

Alexander Sörloth'un rotayı Marsilya'ya kırması sonrası Leipzig'le yapılan görüşmelerde gündeme geldi. 1.77 boyundaki Güney Koreli forvet 25 yaşında. Leipzig'de genelde sonradan oyuna giriyor. Bundesliga'da 19 maçta siftah yapamadı. Almanya Kupası'nad 3 gol+2 asist gerçekleştirdi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de golcü bekleyişi! Cedric Bakambu, Moussa Dembele, Hee Chan Hwang, Alfredo Morelos ve Hamdallah...

ALFREDO MORELOS

Diğer adaylarda ilerleme sağlanamayınca gündeme alındığı iddia ediliyor. Glasgow Rangers'ta oynuyor. 25 yaşındaki Kolombiyalı geçtiğimiz sezonu 17 gol+13 asist ile kapattı. Bonservis bedeli 12 milyon euro. Kolombiya Milli Takımı'nda 10 kez forma giydi, 1 kez fileleri havalandırdı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de golcü bekleyişi! Cedric Bakambu, Moussa Dembele, Hee Chan Hwang, Alfredo Morelos ve Hamdallah...

CEDRIC BAKAMBU

Çin basını, Beijing Guoun ile sözleşmesi aralık ayında bitecek olan Cedric Bakambu'nun erken takımdan ayrılma ihtimalinin arttığını yazdı. Fenerbahçe'nin Sevilla ile birlikte transfer için devrede olduğu belirtiliyor. 30 yaşındaki Kongo'lu golcü için resmi temasların her an başlayabileceği iddia edildi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de golcü bekleyişi! Cedric Bakambu, Moussa Dembele, Hee Chan Hwang, Alfredo Morelos ve Hamdallah...

MOUSSA DEMBELE

Lyon'un Mali asıllı oyuncusu için Fenerbahçe'nin görüşmeleri gizli yürüttüğü ifade ediliyor. 25 yaşındaki forvet için Pelkas takası da gündemde... Ancak Dembele'nin temsilcisi Mansa Fofana'nın, "Söylentiler nereden çıkıyor, bilmiyorum, ama biz Fenerbahçe'yle görüşmedik" açıklaması kafaları karıştırdı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de golcü bekleyişi! Cedric Bakambu, Moussa Dembele, Hee Chan Hwang, Alfredo Morelos ve Hamdallah...

SON ADAY HAMDALLAH

Fenerbahçe'nin Al Nasr'la bağlarını koparmaya hazırlanan Abdürrezzak Hamdallah'ı da forvet listesine eklediği ileri sürüldü. 30 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 252 maçta 220 gol attı. 49 da asist gerçekleştirdi. Bir yıl daha kontratı bulunan Faslı santrforun durumunun önümüzdeki günlerde netleşeceği ifade edildi. Hamdalla'ın Transfermarkt sitesinde piyasa değeri 5 milyon euro.

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