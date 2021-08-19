Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de golcü bekleyişi! Cedric Bakambu, Moussa Dembele, Hee Chan Hwang, Alfredo Morelos ve Hamdallah...

CEDRIC BAKAMBU Çin basını, Beijing Guoun ile sözleşmesi aralık ayında bitecek olan Cedric Bakambu'nun erken takımdan ayrılma ihtimalinin arttığını yazdı. Fenerbahçe'nin Sevilla ile birlikte transfer için devrede olduğu belirtiliyor. 30 yaşındaki Kongo'lu golcü için resmi temasların her an başlayabileceği iddia edildi.

MOUSSA DEMBELE Lyon'un Mali asıllı oyuncusu için Fenerbahçe'nin görüşmeleri gizli yürüttüğü ifade ediliyor. 25 yaşındaki forvet için Pelkas takası da gündemde... Ancak Dembele'nin temsilcisi Mansa Fofana'nın, "Söylentiler nereden çıkıyor, bilmiyorum, ama biz Fenerbahçe'yle görüşmedik" açıklaması kafaları karıştırdı.