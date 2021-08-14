Lazio'dan Fenerbahçe'ye Felipe Caicedo teklifi

Golcü arayışını sürdüren Fenerbahçe için İtalya'dan Felipe Caicedo iddiası geldi. Tuttomercato sitesi, Lazio'da Sarri'nin Immobile'ye alternatif olarak Vedat Muriqi'yi takımda tutmaya karar verdiğini belirtirken, Felipe Caicedo'nun satış listesine konulduğunu duyurdu.

Ekvadorlu golcünin, Fenerbahçe'ye teklif edildiği bildirildi. Görüşmelerin başladığı, 2022 yılında kontratı sona erecek olan 32 yaşındaki santrfor için favori seçeneğin sarı-lacivertli takım olduğu ifade edildi.