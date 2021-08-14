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Lazio'dan Fenerbahçe'ye Felipe Caicedo teklifi

Son dakika transfer haberi... Yeni hocası Vitor Pereira yönetiminde yeni sezona hazırlanan ve ligin ilk haftasında pazar günü Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de golcü arayışları sürüyor. Birçok isimle temas halinde olan sarı-lacivertliler için İtalya'dan flaş bir iddia geldi. Serie A ekibi Lazio’nun, satış listesine koyduğu Felipe Caicedo’yu Fenerbahçe'ye teklif ettiği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri: İtalyanlar duyurdu! Lazio'dan Fenerbahçe'ye Felipe Caicedo teklifi

Golcü arayışını sürdüren Fenerbahçe için İtalya'dan Felipe Caicedo iddiası geldi. Tuttomercato sitesi, Lazio'da Sarri'nin Immobile'ye alternatif olarak Vedat Muriqi'yi takımda tutmaya karar verdiğini belirtirken, Felipe Caicedo'nun satış listesine konulduğunu duyurdu.

Son dakika transfer haberleri: İtalyanlar duyurdu! Lazio'dan Fenerbahçe'ye Felipe Caicedo teklifi

Ekvadorlu golcünin, Fenerbahçe'ye teklif edildiği bildirildi. Görüşmelerin başladığı, 2022 yılında kontratı sona erecek olan 32 yaşındaki santrfor için favori seçeneğin sarı-lacivertli takım olduğu ifade edildi.

Son dakika transfer haberleri: İtalyanlar duyurdu! Lazio'dan Fenerbahçe'ye Felipe Caicedo teklifi

GEÇEN SEZON 9 GOL ATTI
2017'den beri Lazio'da forma giyen Felipe Caicedo, mavi-beyazlı takımda 139 maçta 33 gol kaydetti, 15 de asist gerçekleştirdi. Geçen sezonu 9 golle tamamlayan tecrübeli isim, kariyerinde Manchester City, Lokomotiv Moskova, Malaga, Espanyol, Levante, Basel ve Sporting Lizbon formaları giydi.

Son dakika transfer haberleri: İtalyanlar duyurdu! Lazio'dan Fenerbahçe'ye Felipe Caicedo teklifi

68 kez Ekvador Milli Takımı'nda oynayan Felipe, ulusal takımda da 22 kez fileleri havalandırdı. Sol ayağını kullanan 1.83 boyundaki Caicedo gol yollarında ustalığı ve tecrübesi ile tanınıyor.

Son dakika transfer haberleri: İtalyanlar duyurdu! Lazio'dan Fenerbahçe'ye Felipe Caicedo teklifi

Forvetin yanı sıra kanatlar ve forvet arkasında da oynayabilen Felipe Caicedo, kariyeri boyunca 475 maçta 118 gol kaydetti. 33 tane de asist yaparak toplamda 151 gole direkt etki etmiş oldu.

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