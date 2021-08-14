Lazio'dan Fenerbahçe'ye Felipe Caicedo teklifi

Golcü arayışını sürdüren Fenerbahçe için İtalya'dan Felipe Caicedo iddiası geldi. Tuttomercato sitesi, Lazio'da Sarri'nin Immobile'ye alternatif olarak Vedat Muriqi'yi takımda tutmaya karar verdiğini belirtirken, Felipe Caicedo'nun satış listesine konulduğunu duyurdu.
Ekvadorlu golcünin, Fenerbahçe'ye teklif edildiği bildirildi. Görüşmelerin başladığı, 2022 yılında kontratı sona erecek olan 32 yaşındaki santrfor için favori seçeneğin sarı-lacivertli takım olduğu ifade edildi.
GEÇEN SEZON 9 GOL ATTI
2017'den beri Lazio'da forma giyen Felipe Caicedo, mavi-beyazlı takımda 139 maçta 33 gol kaydetti, 15 de asist gerçekleştirdi. Geçen sezonu 9 golle tamamlayan tecrübeli isim, kariyerinde Manchester City, Lokomotiv Moskova, Malaga, Espanyol, Levante, Basel ve Sporting Lizbon formaları giydi.