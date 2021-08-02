Haberler Fenerbahçe Son dakikda spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan sert uyarı! Mesut Özil ve Caner Erkin... (FB spor haberi)

Son dakikda spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan sert uyarı! Mesut Özil ve Caner Erkin... (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Transfer arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, 6 isimle yolların ayrılması yönünde karar alırken, Mesut Özil, Caner Erkin ve 2 futbolcunun daha performansından da memnun değil. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2021 Pazartesi 12:52 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2021 Pazartesi 13:05
Son dakikda spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan sert uyarı! Mesut Özil ve Caner Erkin... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, son hazırlık maçının ardından yönetime sunduğu raporda Jose Sosa, Ozan Tufan, Zanka, Nabil Dirar, Mauricio Lemos ve Sinan Gümüş'ün takımdan gönderilmesini istedi.

Son dakikda spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan sert uyarı! Mesut Özil ve Caner Erkin... (FB spor haberi)

Akşam'ın haberine göre; Portekizli çalıştırıcının ayrıca Mesut Özil, Caner Erkin, Osayi-Samuel ve Serdar'ı da performansları nedeniyle sert bir şekilde uyardığı ortaya çıktı.

Son dakikda spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan sert uyarı! Mesut Özil ve Caner Erkin... (FB spor haberi)

Pereira ilk döneminde de Robin van Persie ile sorunlar yaşamıştı. Portekizli ile Mesut arasındaki iplerin daha da gerilmesinden korkuluyor.

Son dakikda spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan sert uyarı! Mesut Özil ve Caner Erkin... (FB spor haberi)

PELKAS'A TALİP ÇOK

Öte yandan Rus ekiplerinin ardından Fransız takımları da Dimitris Pelkas'ı transfer listesine aldı. Fransız basınına yansıyan haberlere göre, Lyon ve Marsilya da devreye girdi.

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