Son dakikda spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan sert uyarı! Mesut Özil ve Caner Erkin... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, son hazırlık maçının ardından yönetime sunduğu raporda Jose Sosa, Ozan Tufan, Zanka, Nabil Dirar, Mauricio Lemos ve Sinan Gümüş'ün takımdan gönderilmesini istedi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, son hazırlık maçının ardından yönetime sunduğu raporda Jose Sosa, Ozan Tufan, Zanka, Nabil Dirar, Mauricio Lemos ve Sinan Gümüş'ün takımdan gönderilmesini istedi.
Akşam'ın haberine göre; Portekizli çalıştırıcının ayrıca Mesut Özil, Caner Erkin, Osayi-Samuel ve Serdar'ı da performansları nedeniyle sert bir şekilde uyardığı ortaya çıktı.
Pereira ilk döneminde de Robin van Persie ile sorunlar yaşamıştı. Portekizli ile Mesut arasındaki iplerin daha da gerilmesinden korkuluyor.