Son dakikda spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan sert uyarı! Mesut Özil ve Caner Erkin... (FB spor haberi)

Fenerbahçe 'de teknik direktör Vitor Pereira , son hazırlık maçının ardından yönetime sunduğu raporda Jose Sosa, Ozan Tufan, Zanka, Nabil Dirar, Mauricio Lemos ve Sinan Gümüş'ün takımdan gönderilmesini istedi.

Akşam'ın haberine göre; Portekizli çalıştırıcının ayrıca Mesut Özil, Caner Erkin, Osayi-Samuel ve Serdar'ı da performansları nedeniyle sert bir şekilde uyardığı ortaya çıktı.