‘O sene bu sene’

Sarı-lacivertlilerin yıldız isimlerinden İrfan Can Kahveci, iddialı konuştu. Şampiyonluk özlemine yeni sezonda son vermek istediklerini belirten 26 yaşındaki oyuncu, "Çalışmalarımız en iyi şekilde sürüyor. Tüm takım olarak tek hedefimiz var. O da Fenerbahçe'ye hak ettiği başarılara ulaştırmak" açıklamasını yaptı.
Sarı-lacivertlilerin yıldız isimlerinden İrfan Can Kahveci, iddialı konuştu. Şampiyonluk özlemine yeni sezonda son vermek istediklerini belirten 26 yaşındaki oyuncu, "Çalışmalarımız en iyi şekilde sürüyor. Tüm takım olarak tek hedefimiz var. O da Fenerbahçe'ye hak ettiği başarılara ulaştırmak" açıklamasını yaptı.