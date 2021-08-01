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‘O sene bu sene’

Sarı-lacivertlilerin yıldız isimlerinden İrfan Can Kahveci, iddialı konuştu. Şampiyonluk özlemine yeni sezonda son vermek istediklerini belirten 26 yaşındaki oyuncu, "Çalışmalarımız en iyi şekilde sürüyor. Tüm takım olarak tek hedefimiz var. O da Fenerbahçe'ye hak ettiği başarılara ulaştırmak" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 06:50
‘O sene bu sene’
Sarı-lacivertlilerin yıldız isimlerinden İrfan Can Kahveci, iddialı konuştu. Şampiyonluk özlemine yeni sezonda son vermek istediklerini belirten 26 yaşındaki oyuncu, "Çalışmalarımız en iyi şekilde sürüyor. Tüm takım olarak tek hedefimiz var. O da Fenerbahçe'ye hak ettiği başarılara ulaştırmak" açıklamasını yaptı.
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