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‘Gidenler de olacak’

Divan'da söz alan isimlerden Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, transfer çalışmalarıyla ilgili kısa ve net konuştu. Kızılhan, "Kadro yapılanmamız Vitor Pereira'nın raporlarına göre devam ediyor. Aramızdan ayrılacakların yanı sıra bazı takviyelerimiz de olacak" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 06:50
‘Gidenler de olacak’
Divan'da söz alan isimlerden Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, transfer çalışmalarıyla ilgili kısa ve net konuştu. Kızılhan, "Kadro yapılanmamız Vitor Pereira'nın raporlarına göre devam ediyor. Aramızdan ayrılacakların yanı sıra bazı takviyelerimiz de olacak" ifadelerini kullandı.
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