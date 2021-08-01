‘Gidenler de olacak’

Divan'da söz alan isimlerden Fenerbahçe Genel SekreteriBurak Kızılhan, transfer çalışmalarıyla ilgili kısa ve net konuştu. Kızılhan, "Kadro yapılanmamız Vitor Pereira'nın raporlarına göre devam ediyor. Aramızdan ayrılacakların yanı sıra bazı takviyelerimiz de olacak" ifadelerini kullandı.
Divan'da söz alan isimlerden Fenerbahçe Genel SekreteriBurak Kızılhan, transfer çalışmalarıyla ilgili kısa ve net konuştu. Kızılhan, "Kadro yapılanmamız Vitor Pereira'nın raporlarına göre devam ediyor. Aramızdan ayrılacakların yanı sıra bazı takviyelerimiz de olacak" ifadelerini kullandı.