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Fenerbahçe'nin tek rakibi zaman! İşte o 3 sorun...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, uzun süren teknik direktör problemini Vitor Pereira ile çözerken, şimdi de yeni problemlerle karşı karşıya kalmış durumda. Sarı lacivertli yönetimin şimdi de karşısında 3 kritik sorun var. Fenerbahçeli kurmaylar, yaklaşık 40 günlük süre içerisinde bu 3 soruna çözüm bulmak zorunda. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'nin tek rakibi zaman! İşte o 3 sorun...

Teknik direktör kirizini Vitor Pereira'yı takımın başına getirerek çözen Fenerbahçe'de sorunlar bitmiyor. Yönetimi önümüzdeki yaklaşık 40 günlük süreçte zorlu bir mesai bekliyor. Takvim'in haberine göre; başkan Koç ve kurmayları bu süreçte 3 ciddi sorunu çözmek zorunda.

Fenerbahçe'nin tek rakibi zaman! İşte o 3 sorun...

FFP ANLAŞMASININ SON SENESİ

İlk olarak masada UEFA ile devam eden FFP anlaşması var. F.Bahçe sattığı kadar oyuncudan gelen para kadar oyuncu alabiliyor. Zorunlu satın alma nedeniyle Samatta'tan eksi 6 milyon Euro söz konusu.

Fenerbahçe'nin tek rakibi zaman! İşte o 3 sorun...

SATIŞ GELİRİ GEREKİYOR

Deniz Türüç ve Frey'in satışından ne kadar kasaya para girdiği ise net değil. Deniz için 4 milyon Euro iddiası var ama yönetimden henüz açıklama gelmedi. Frey'in bedelsiz satılmış olma ihtimali var.

Fenerbahçe'nin tek rakibi zaman! İşte o 3 sorun...

MAAŞ BÜTÇESİ 44 MİLYON EURO

Yönetim masasındaki 2. sorun ise maaş bütçesi. Bankalar Birliği ile olan anlaşma gereği toplam maaş bütçesi 44 milyon Euro olacak. Bu rakam geçen sezon 55 milyon Euro civarındaydı.

Fenerbahçe'nin tek rakibi zaman! İşte o 3 sorun...

TAKIMDA 37 FUTBOLCU VAR

Bunun için yönetim şu anda 37 olan futbolcu sayısını 20'ye düşürmek zorunda. Çünkü en az 4 futbolcu daha transfer edilecek. Yönetim bir an önce oyucuları elden çıkarma peşinde.

Fenerbahçe'nin tek rakibi zaman! İşte o 3 sorun...

MENAJERLERLE YOĞUN MESAİ

Samatta satış listesindeydi ama kalmak istediğini açıkladı. Bunun yanında Perotti, Zajc, Allahyar, Dirar, Tisserand ve Lemos da ayrılmak istemiyor. Bu oyuncuların menajerleriyle yoğun mesai yapılıyor.

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