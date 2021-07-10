Fenerbahçe'nin tek rakibi zaman! İşte o 3 sorun...

MAAŞ BÜTÇESİ 44 MİLYON EURO
Yönetim masasındaki 2. sorun ise maaş bütçesi. Bankalar Birliği ile olan anlaşma gereği toplam maaş bütçesi 44 milyon Euro olacak. Bu rakam geçen sezon 55 milyon Euro civarındaydı.
TAKIMDA 37 FUTBOLCU VAR
Bunun için yönetim şu anda 37 olan futbolcu sayısını 20'ye düşürmek zorunda. Çünkü en az 4 futbolcu daha transfer edilecek. Yönetim bir an önce oyucuları elden çıkarma peşinde.
MENAJERLERLE YOĞUN MESAİ
Samatta satış listesindeydi ama kalmak istediğini açıkladı. Bunun yanında Perotti, Zajc, Allahyar, Dirar, Tisserand ve Lemos da ayrılmak istemiyor. Bu oyuncuların menajerleriyle yoğun mesai yapılıyor.