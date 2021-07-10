Fenerbahçe'nin tek rakibi zaman! İşte o 3 sorun...

Teknik direktör kirizini Vitor Pereira'yı takımın başına getirerek çözen Fenerbahçe'de sorunlar bitmiyor. Yönetimi önümüzdeki yaklaşık 40 günlük süreçte zorlu bir mesai bekliyor. Takvim'in haberine göre; başkan Koç ve kurmayları bu süreçte 3 ciddi sorunu çözmek zorunda.

FFP ANLAŞMASININ SON SENESİ İlk olarak masada UEFA ile devam eden FFP anlaşması var. F.Bahçe sattığı kadar oyuncudan gelen para kadar oyuncu alabiliyor. Zorunlu satın alma nedeniyle Samatta'tan eksi 6 milyon Euro söz konusu.