Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Ezgjan Alioski, Yarmolenko, Konstantinos Galanopoulos...

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Ezgjan Alioski, Yarmolenko, Konstantinos Galanopoulos...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2020-2021 sezonunda beklenen başarıyı yakalayamayan ve sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak. Teknik direktör koltuğuna Vitor Pereria'yı getiren Fenerbahçe, transferde de hareketli bir dönem geçiriyor. Listeye son olarak Ezgjan Alioski, Yarmolenko, Konstantinos Galanopoulos gibi isimler dahil oldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı 09:22
Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Ezgjan Alioski, Yarmolenko, Konstantinos Galanopoulos... | FB haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe ile 2. dönemine başlıyor. Sarı lacivertli ekip, Portekizli teknik adamı açıkladı. Fenerbahçe'de artık transferler teknik direktör ile koordinasyon içerisinde yapılacak. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Ezgjan Alioski, Yarmolenko, Konstantinos Galanopoulos... | FB haberleri

SEBASTIAN DRIUSSI

Fenerbahçe'nin Sebastian Driussi ile ilgilendiği iddialarına menajeri cevap verdi. Henüz hiç bir teklif almadıklarını belirten menajer, "Driussi, Zenit'te mi kalacak?" sorusuna ise, "Transfer piyasası ağustos ayının sonuna kadar açık. Bu nedenle henüz kesin bir şey söylenemez" yanıtını verdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Ezgjan Alioski, Yarmolenko, Konstantinos Galanopoulos... | FB haberleri

KONSTANTINOS GALANOPOULOS

Yunanistan Ligi'nde AEK Atina forması giyen Konstantinos Galanopoulos, Fenerbahçe'nin radarına girdi. geçtiğimiz sezon AEK Atina'da çıktığı 27 maçta, 5 gol, 1 asistle oynadı. 23 yaşındaki oyuncu, orta sahada birçok mevkiide görev yapabiliyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Ezgjan Alioski, Yarmolenko, Konstantinos Galanopoulos... | FB haberleri

HENRY ONYEKURU

Fenerbahçe, Osayi Samuel'in talipleri artmaya başlayınca yeni bir kanat arayışına girdi. Galatasaray'ın opsiyonu kullanmaması üzerine de Henry Onyekuru radara girdi. Fenerbahçe, menajer William D'Avila ile görüşmelere devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Ezgjan Alioski, Yarmolenko, Konstantinos Galanopoulos... | FB haberleri

WAHBI KHAZRI

Golcü arayışlarını sürdüre Fenerbahçe, St. Etienne formaı giyen golcu futbolcu Wahbi Khazri ile ilgileniyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Saint-Etienne forması giyen Tunuslu golcü Wahbi Khazri'yi listenin en başına yazdı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Ezgjan Alioski, Yarmolenko, Konstantinos Galanopoulos... | FB haberleri

ANDRIY YARMOLENKO

Yönetim, teknik direktör Vitor Perreira'nın ısrarla alınmasını istediği yıldız futbolcuyla ilgili temaslarını sürdürüyor. Yüksek maaş alan Ukraynalı yıldız için pazarlık yapılıyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Ezgjan Alioski, Yarmolenko, Konstantinos Galanopoulos... | FB haberleri

EZGJAN ALIOSKI

Sarı-lacivertli takımın, Leeds United ile sözleşmesi sona eren Ezgjan Alioski'ye teklif yaptığı iddia edildi. Trabzonspor ve Galatasaray'ın da ilgilendiği 29 yaşındaki oyuncu konusunda Kanarya'nın bir adım öne geçtiği ileri sürüldü.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Ezgjan Alioski, Yarmolenko, Konstantinos Galanopoulos... | FB haberleri

PAULINHO

Galatasaray'ın uzun süredir transfer etmek istediği Paulinho'yu menajerlerin Fenerbahçe'ye önerdiği iddia edildi. Brezilyalı orta sahanın 3 yıllık sözleşme ve yıllık 3.5 milyon euro garanti ücret talep ettiği belirtiliyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Ezgjan Alioski, Yarmolenko, Konstantinos Galanopoulos... | FB haberleri

BOUPENDZA

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon lige damga vuran Aaron Boupendza için yeni bir teklif ile Hatayspor'un kapısını çalacak. Hatayspor cephesi sözlü görüşmelerin yapıldığını itiraf ederken, resmi görüşmelerin yakın zamanda yapılması bekleniyor.

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