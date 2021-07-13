Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Ezgjan Alioski, Yarmolenko, Konstantinos Galanopoulos...

Vitor Pereria, Fenerbahçe ile 2. dönemine başlıyor. Sarı lacivertli ekip, Portekizli teknik adamı açıkladı. Fenerbahçe'de artık transferler teknik direktör ile koordinasyon içerisinde yapılacak. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...
SEBASTIAN DRIUSSI
Fenerbahçe'nin Sebastian Driussi ile ilgilendiği iddialarına menajeri cevap verdi. Henüz hiç bir teklif almadıklarını belirten menajer, "Driussi, Zenit'te mi kalacak?" sorusuna ise, "Transfer piyasası ağustos ayının sonuna kadar açık. Bu nedenle henüz kesin bir şey söylenemez" yanıtını verdi.
KONSTANTINOS GALANOPOULOS
Yunanistan Ligi'nde AEK Atina forması giyen Konstantinos Galanopoulos, Fenerbahçe'nin radarına girdi. geçtiğimiz sezon AEK Atina'da çıktığı 27 maçta, 5 gol, 1 asistle oynadı. 23 yaşındaki oyuncu, orta sahada birçok mevkiide görev yapabiliyor.