Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe düğmeye bastı! Caner Erkin yerine Kostas Tsimikas... (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hayaline ulaşamadı.
Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hayaline ulaşamadı.
Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertliler, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.
Ara transferde şampiyonluk için iyi bir kadro kuran ancak başarı sağlayamayan Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sol bek için Yunan Kostas Tsimikas'ı gündeme aldı.
Caner Erkin'in savunma görevinde aksaması, Filip Novak'ın ise bekleneni verememesi nedeniyle arayışa geçen sarı-lacivertlilerin, Liverpool'un kadroda düşünmediği Tsimikas'la ilgilendiği bildirildi.
Bu sezon 7 maçta forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, gol ve asist katkısı yapamadı. Liverpool'un Tsimikas'ı kiralamayı planladığı, Fenerbahçe'nin de transfer için devrede olduğu ifade edildi.
BİR TÜRLÜ TUTUNAMADI
Olympiakos'tan geçen yaz 13 milyon euro bonservis bedeliyle Liverpool'a gelen Tsimikas, sezon başında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formadan uzak kaldı. 8 kez Yunanistan Milli Takımı'nda yer alan oyuncunun 2025'e kadar kontratı var.