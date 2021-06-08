Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe düğmeye bastı! Caner Erkin yerine Kostas Tsimikas... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: düğmeye bastı! yerine ... ()

Son dakika transfer haberi: 'i 3. sırada bitiren 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri kazandıran , yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Transfer arayışlarına devam eden sarı lacivertliler, 'un yıldız oyuncusu 'ı gündemine aldı. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 15:06
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe düğmeye bastı! Caner Erkin yerine Kostas Tsimikas... (FB spor haberi)

'i 3. sırada tamamlayan , şampiyonluk hayaline ulaşamadı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe düğmeye bastı! Caner Erkin yerine Kostas Tsimikas... (FB spor haberi)

Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertliler, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe düğmeye bastı! Caner Erkin yerine Kostas Tsimikas... (FB spor haberi)

Ara transferde şampiyonluk için iyi bir kadro kuran ancak başarı sağlayamayan , yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe düğmeye bastı! Caner Erkin yerine Kostas Tsimikas... (FB spor haberi)

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren , sol bek için Yunan 'ı gündeme aldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe düğmeye bastı! Caner Erkin yerine Kostas Tsimikas... (FB spor haberi)

'in savunma görevinde aksaması, Filip Novak'ın ise bekleneni verememesi nedeniyle arayışa geçen sarı-lacivertlilerin, 'un kadroda düşünmediği Tsimikas'la ilgilendiği bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe düğmeye bastı! Caner Erkin yerine Kostas Tsimikas... (FB spor haberi)

Bu sezon 7 maçta forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, gol ve asist katkısı yapamadı. 'un Tsimikas'ı kiralamayı planladığı, 'nin de transfer için devrede olduğu ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe düğmeye bastı! Caner Erkin yerine Kostas Tsimikas... (FB spor haberi)

BİR TÜRLÜ TUTUNAMADI

Olympiakos'tan geçen yaz 13 milyon euro bonservis bedeliyle 'a gelen Tsimikas, sezon başında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formadan uzak kaldı. 8 kez Yunanistan Milli Takımı'nda yer alan oyuncunun 2025'e kadar kontratı var.

SON DAKİKA