İspanyollar yazdı! Manuel Pellegrini Fenerbahçe ile görüştü ve...

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında bulunduğu ve hatta, resmi teklif götürdüğü ifade edilen Manuel Pellegrini ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

İspanyol medyasında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, Manuel Pellegrini'ye yüklü miktarda maaşlı bir teklif yaptı.

FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ

Haberin detaylarında, Manuel Pellegrini'nin Fenerbahçeli yetkililere teşekkür ettiği ve bu teklifi reddettiği kaydedildi. Pellegrini'nin, İspanya'da mutlu olduğu ve Real Betis'ten ayrılmak istemediği yazıldı.

Manuel Pellegrini, 2020 yazında Real BEtis ile 3 yıllık sözleşme imzalamış ve 40 maçta 1.7 puan ortalaması yakalamıştı.







