Haberler Fenerbahçe İspanyollar yazdı! Manuel Pellegrini Fenerbahçe ile görüştü ve...

İspanyollar yazdı! ile görüştü ve...

'de son dakika haberi... basınında yer alan bilgilere göre ile Fenerbahçe görüşme gerçekleştirirken, Şili'li teknik adam sarı lacivertlilerin teklifine cevabını verdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 16:26
İspanyollar yazdı! Manuel Pellegrini Fenerbahçe ile görüştü ve...

'nin teknik direktör adayları arasında bulunduğu ve hatta, resmi teklif götürdüğü ifade edilen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

medyasında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, Manuel Pellegrini'ye yüklü miktarda maaşlı bir teklif yaptı.

FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ
Haberin detaylarında, Manuel Pellegrini'nin Fenerbahçeli yetkililere teşekkür ettiği ve bu teklifi reddettiği kaydedildi. Pellegrini'nin, 'da mutlu olduğu ve 'ten ayrılmak istemediği yazıldı.

Manuel Pellegrini, 2020 yazında Real BEtis ile 3 yıllık sözleşme imzalamış ve 40 maçta 1.7 puan ortalaması yakalamıştı.



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