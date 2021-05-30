Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe transfer adımlarını belirledi! Arnautovic, Mehdi Benatia, Tsimikas... | FB haberleri

Sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun geleceği merak konusu olmaya devam ederken, transfer çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.
EDIN VISCA
Süper Lig'de bekleneni veremeyen Başakşehir'in yıldızı Edin Visca, devlerin radarında yer alıyor. Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferinde olduğu gibi bu transferde de rakipsiz değil. Emre Belözoğlu, oyuncu ve kulübüyle olan iyi ilişkilerini kullanarak Boşnak yıldızı takıma katmaya çalışacak.
LUCAS BIGLIA
Orta sahaya lider bir futbolcu arayan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ün yıldızı Lucas Biglia'yı kadrosuna katmak istiyor. Fatih Karagümrük, Biglia için 2.2 milyon euro bonservis talep etti. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, pürüzlerin giderilmesinin ardından Biglia'nın Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağını aktardı. 35 yaşındaki oyuncunun yılda 1 milyon euro alacağı belirtiliyor. Karagümrük'e bu transfere karşılık bir miktar para ile Thiam ya da başka bir oyuncunun verileceği ifade edildi.