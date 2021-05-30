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Son dakika transfer haberleri: Transferde Samatta yarışı! O takım bir adım önde

'nin büyük umutlarla ekibi 'dan zorunlu satın alma opsiyonlu kiraladığı , performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Sezon genelinde etkisiz bir görüntü çizen ve sarı-lacivertlilerin gelecek planlarında yer almayan hücum oyuncusuyla ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. 'nın yollarını ayırmak istediği Samatta'ya 2 talibin olduğu ortaya çıktı. İşte 28 yaşındaki futbolcunun peşindeki 2 takım ve transferde bir adım önde olan taraf...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 15:36 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 15:39
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde Samatta yarışı! O takım bir adım önde

2 TALİBİ VAR!
Tanzayalı santrforla ekipleri ve 'ün ilgilendiği olduğu ortaya çıktı. Transferde Genk ihtimalinin bir adım önde olduğu kaydedildi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde Samatta yarışı! O takım bir adım önde

'de formasıyla geçtiğimiz sezon 27 maça çıkan Mbawana Samatta, 5 gollük katkı verdi.

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