Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde Samatta yarışı! O takım bir adım önde

Belçika Ligi'nde Genk formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mbwana Samatta, Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamadı.
Belçika Ligi'nde Genk formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mbwana Samatta, Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamadı.
Sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'dan 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Mbwana Samatta'yı gözden çıkardı.
Sarı-Kanarya, gelecek planları arasında yer almayan Mbwana Samatta için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
2 TALİBİ VAR!
Tanzayalı santrforla Belçika ekipleri Genk ve Club Brugge'ün ilgilendiği olduğu ortaya çıktı. Transferde Genk ihtimalinin bir adım önde olduğu kaydedildi.
Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 27 maça çıkan Mbawana Samatta, 5 gollük katkı verdi.