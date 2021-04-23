Mert Hakan Yandaş farkı 3 puana indirdikleri lider Beşiktaş'a sosyal medyadan gönderme yaptı. Sarı-lacivertli oyuncu, Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinden bir fotoğraf eşliğinde paylaşımda olan, "Korkma, Titre! Panik yapma, korkma, sakin ol!" yazılı mesajı beğendi. Bu arada İddaa'nın güncellediği Süper Lig şampiyonluk oranlarında Fenerbahçe'nin yeni oranı 3.50'den 3'e düştü.

TORINO VE GÜNEŞ TAKİPTE

Son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Mert Hakan Yandaş, Torino'nun radarına girdi. İtalyan ekibinin yetkililerinin, başarılı oyuncuyu Kasımpaşa maçında izleyeceği bildirildi. A Milli Takım'ın teknik patronu Şenol Güneş'inde Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra ilk 11'in vazgeçilmezi olan Mert Hakan'ı yakından takip ettiği ve Euro 2021 kadrosunda yer vermeyi planladığı ifade edildi.