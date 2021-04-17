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Savaşacağız!

Pelkas, ’ı takibi sürdürdüklerini söyledi, “Şampiyon olmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz” diyerek iddiasını gösterdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Savaşacağız!

'nin futbolcusu da ülke basınına konuştu. Şampiyonluk yarışını değerlendiren yıldız oyuncu, "'ı takibi sürdürüyoruz. Son dönemde istemediğimiz sonuçlar almıştık ama toparlandık. 7 maçımız daha var, 4 puan gerideyiz. Şampiyon olmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Başarmak için sahada her şeyimizi vermeliyiz" dedi. 27 yaşındaki maestro ayrıca, "Buradaki insanlar, Yunan halkına çok benziyor. Bu yüzden adaptasyon sürecim kolay oldu. 1 ay önce takımımın galibiyet golünü attım ve televizyonda sirtaki oynandı" ifadelerini kullandı.

'tan transfer edilen Pelkas, Fenerbahçe formasıyla 25 lig maçında 5 kez fileleri sarstı, 7 de gol pası verip 12 gole katkı sağladı.

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