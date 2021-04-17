Savaşacağız!

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimtris Pelkas da ülke basınına konuştu. Şampiyonluk yarışını değerlendiren yıldız oyuncu, "Beşiktaş'ı takibi sürdürüyoruz. Son dönemde istemediğimiz sonuçlar almıştık ama toparlandık. 7 maçımız daha var, 4 puan gerideyiz. Şampiyon olmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Başarmak için sahada her şeyimizi vermeliyiz" dedi. 27 yaşındaki maestro ayrıca, "Buradaki insanlar, Yunan halkına çok benziyor. Bu yüzden adaptasyon sürecim kolay oldu. 1 ay önce takımımın galibiyet golünü attım ve televizyonda sirtaki oynandı" ifadelerini kullandı.

PAOK'tan transfer edilen Pelkas, Fenerbahçe formasıyla 25 lig maçında 5 kez fileleri sarstı, 7 de gol pası verip 12 gole katkı sağladı.