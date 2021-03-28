Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin 2021-22 model formaları! Taraftar beğendi

Son dakika spor haberi: İşte 'nin 2021-22 model formaları! Taraftar beğendi

Son dakika haberleri... Gelecek sezondan itibaren forma sponsorunu değiştireceği öne sürülen Fenerbahçe'nin, yeni tasarım formaları sosyal medyayı salladı. İşte taraftarların büyük beğenisini kazanan o tasarımlar... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 09:55
Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin 2021-22 model formaları! Taraftar beğendi

Süper Lig'de alınan istikrarsız sonuçların ardından teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran , takımı geçici olarak Emre Belözoğlu'na emanet etti.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin 2021-22 model formaları! Taraftar beğendi

Sarı-lacivertlilerde yeni sezon öncesi hoca arayışları sürerken bir de sponsor değişikliği yaşanacak.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin 2021-22 model formaları! Taraftar beğendi

Gelecek sezondan itibaren PUMA ile çalışacağı iddia edilen 'nin 2021-22 sezonu formaları, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin 2021-22 model formaları! Taraftar beğendi

Taraftarların büyük bölümü, gelecek sezon için olduğu ileri sürülen formalara övgü dolu sözler sarf etti. İşte o tasarımlar...

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin 2021-22 model formaları! Taraftar beğendi

'nin gelecek sezon giyeceği iddia edilen formalar...

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin 2021-22 model formaları! Taraftar beğendi

'nin gelecek sezon giyeceği iddia edilen formalar...

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin 2021-22 model formaları! Taraftar beğendi

'nin gelecek sezon giyeceği iddia edilen formalar...

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin 2021-22 model formaları! Taraftar beğendi

'nin gelecek sezon giyeceği iddia edilen formalar...

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