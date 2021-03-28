Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin 2021-22 model formaları! Taraftar beğendi

Süper Lig'de alınan istikrarsız sonuçların ardından teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran Fenerbahçe, takımı geçici olarak Emre Belözoğlu'na emanet etti.
Süper Lig'de alınan istikrarsız sonuçların ardından teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran Fenerbahçe, takımı geçici olarak Emre Belözoğlu'na emanet etti.
Sarı-lacivertlilerde yeni sezon öncesi hoca arayışları sürerken bir de sponsor değişikliği yaşanacak.
Gelecek sezondan itibaren PUMA ile çalışacağı iddia edilen Fenerbahçe'nin 2021-22 sezonu formaları, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
Taraftarların büyük bölümü, gelecek sezon için olduğu ileri sürülen formalara övgü dolu sözler sarf etti. İşte o tasarımlar...
Fenerbahçe'nin gelecek sezon giyeceği iddia edilen formalar...
Fenerbahçe'nin gelecek sezon giyeceği iddia edilen formalar...
Fenerbahçe'nin gelecek sezon giyeceği iddia edilen formalar...
Fenerbahçe'nin gelecek sezon giyeceği iddia edilen formalar...