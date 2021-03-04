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’nın ile arasındaki ‘Kim daha iyiydi?’ anketini Brezilyalı yıldız önde tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 00:13 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 06:50
Alex daha iyi
.com'un, unutulmaz 10 numaralar arasındaki Gheorghe 'nin , 'in de 'deki performanslarına ilişkin başlattığı oylama sona erdi. 'daki 'Kim daha iyiydi?' anketine 515 bine yakın futbolsever katlırken, oyların yüzde 50,4'ünü alan az farkla da olsa Hagi'yi geride bıraktı. Brezilyalı efsane 10 numara, 2004-12 yılları arasında 8 sezon forma giyidği Fenerbahçe'de 344 maça çıkıp 171 gol attı, 147 de asist gerçekleştirdi. Hagi ise sarı-kırmızılı ekipte 192 karşılaşmada 71 gol+64 asiste imza atmıştı.
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