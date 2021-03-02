Zaferin şifreleri

BULUT, AVCI'YI MAT ETTİ
1- Caner'i kadro dışı bıraktı; sol bekte Szalai'yi oynattı.
2- Ozan'ı kulübeye çekip, ön liberoya Mert Hakan'ı koydu.
3- Taktik+oyuncu değişiklikleri ile Abdullah Avcı'yı mat etti.
4- Mesut çıkarıp, Pelkas'ı 10 numaraya kaydırıp maçı aldı.
'ALİ'SİLİN İŞE YARADI
1- Göztepe maçı sonrası Samandıra'ya giderek duruma el koydu.
2- Teknik heyet ve oyuncularla ayrı ayrı konuşup, sorunları çözdü.
3- Disiplini bozanlara para cezası kesip, otoriteyi yeniden sağladı
4- Hedefteki Erol Bulut'a moral verip, maça rahat hazırlanmasını sağladı.
OYUNCULAR SAVAŞTI
1- Futbolcular maçın şampiyonluk için son şansları olduğunu kavradı.
2- Egoları bir kenara bırakıp, sahada takım için mücadele ettiler.
3- Mesut Özil dahil herkes koşup, takım savunmasına katkı yaptı.
4- Savaştıklarında ligin en iyi kadrosuna sahip olduklarını gösterdiler.