Haberler Fenerbahçe Zaferin şifreleri

Zaferin şifreleri

’de yeniden şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı. Tarihi galibiyete giden yolun taşları ise kolay döşenmedi. İşte 3 puanın gizli şifreleri:

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 21:51 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 06:50
Zaferin şifreleri

BULUT, AVCI'YI MAT ETTİ

1- 'i kadro dışı bıraktı; sol bekte 'yi oynattı.

2- 'ı kulübeye çekip, ön liberoya 'ı koydu.

3- Taktik+oyuncu değişiklikleri ile 'yı mat etti.

4- , 'ı 10 numaraya kaydırıp maçı aldı.

'ALİ'SİLİN İŞE YARADI

1- maçı sonrası 'ya giderek duruma el koydu.

2- Teknik heyet ve oyuncularla ayrı ayrı konuşup, sorunları çözdü.

3- Disiplini bozanlara para cezası kesip, otoriteyi yeniden sağladı

4- Hedefteki 'a moral verip, maça rahat hazırlanmasını sağladı.

OYUNCULAR SAVAŞTI

1- Futbolcular maçın şampiyonluk için son şansları olduğunu kavradı.

2- Egoları bir kenara bırakıp, sahada takım için mücadele ettiler.

3- dahil herkes koşup, takım savunmasına katkı yaptı.

4- Savaştıklarında ligin en iyi kadrosuna sahip olduklarını gösterdiler.

SON DAKİKA