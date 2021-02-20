Galatasaray istiyor Fenerbahçe alıyor! Bir transfer savaşı daha

Sezon başından beri yapılan transferlerde imzası olan Emre Belözoğlu, şimdiden çalışmalara başladı. Milli takımın önemli oyuncuları arasında olması beklenen genç kanat oyuncusunun transferinin bitme aşamasına geldiği gelen bilgiler arasında.
Sezon başından beri yapılan transferlerde imzası olan Emre Belözoğlu, şimdiden çalışmalara başladı. Milli takımın önemli oyuncuları arasında olması beklenen genç kanat oyuncusunun transferinin bitme aşamasına geldiği gelen bilgiler arasında.
Fatih Terim'in de çok istediği ve rotasyonda kullanmak istediği milli savunma oyuncusu için de girişimler başladı.
Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir'in aktardığı bilgilere göre; Fenerbahçe'de sezon sonu için transfer operasyonu şimdiden başladı.
Yabancı sınırı olması nedeniyle yerli oyuncuları tercih eden Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi transfer ederek milli takımın en önemli isimlerinden birini kadrosuna kattı. Şimdiki hedef ise Fransa'yı yıkan yıldız!
Sezon sonunda Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sona erecek Fatih Kurucuk için Fenerbahçe devreye girdi. Devre arası transfer döneminin son gününde Karagümrük ile Fenerbahçe arasında anlaşma sağlanamamıştı.
Fatih'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Karagümrük'ün teklifine olumsuz yanıt veren başarılı savunma oyuncusunun sezon sonunda Fenerbahçe'ye bonservissiz şekilde transfer olması bekleniyor.
Volkan Demir'in aktardığı bilgilere göre; Fenerbahçe, Bursaspor'un genç kanat oyuncusu Burak Kapacak ile anlaşma aşamasında. Geçtiğimiz transfer döneminde de Burak Kapacak için girişimler yapılmıştı, Emre Belözoğlu'nun da çok istediği Burak Kapacak'ın kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi var.
Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Burak Kapacak, Süper Lig'de de Bursaspor forması giydi. Sağ kanat, sol kanat pozisyonlarına oynayabilen Burak, bir dönem sağ bek olarak da forma giydi. Burak Kapacak, bu sezon TFF 1. Lig'de 5 gol attı ve takımının en önemli oyuncuları arasında yer aldı.
FENERBAHÇE'DEN KAAN AYHAN HAMLESİ
Attila Szalai'nin yükselen formundan memnun olan Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezon için Kaan Ayhan'ı da gündemine aldı. Kaan Ayhan'ı Galatasaray hem yaz transfer döneminde hem de devre arasında çok istemişti. Sezon başında Düsseldorf'tan 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Sassuolo'ya transfer olan Kaan, milli takımın da joker oyuncuları arasında yer alıyor.
Fenerbahçe'nin gündemine aldığı Kaan Ayhan'ın gerçek pozisyonu stoper. Başarılı oyuncu hem sağ bek hem sol bek hem de 6 numara pozisyonlarında oynayabiliyor. Şenol Güneş'in genelde stoper olarak forma şansı verdiği Kaan Ayhan, Fransa deplasmanında Zeki sakatlandıktan sonra sağ bekte görev yapmış bir de gol atmıştı.
FRANSA'YI İKİ MAÇTA DA YIKMIŞTI!
Schalke 04 altyapısında yetişen Kaan Ayhan, 2016 yılında Fortuna Düsseldorf takımına transfer oldu. EURO 2020 elemelerinde milli takım formasıyla iki maçta da Fransa'ya gol atan Kaan Ayhan, şampiyonada da milli takımımızın en önemli kozları arasında yer alıyor. Başarılı savunma oyuncusu etkili serbest vuruşlar da kullanıyor.
MİLLİ TAKIMIN GOLCÜSÜ İLE TEMASA GEÇİLDİ!
Fenerbahçe bu sezon transfer ettiği golcülerden henüz tam verim alamadı. İngiltere'den transfer edilen Samatta, bonservisi elinde takıma katılan Cisse ve İsviçreli Ademi beklentilerin altında kaldı. Ademi devre arasında Karagümrük'e kiralandı. Cisse'nin de sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor.
Şenol Güneş'in sık sık forma şansı verdiği Kenan Karaman ile temasa geçildi. Fenerbahçe, milli takımın 9 numarasını kadrosuna katmak istiyor. Gelecek sezon planlarının içinde yer alan Kenan Karaman, mücadeleci yapısıyla dikkat çekiyor. Bundesliga 2 takımlarından Düsseldorf'ta forma giyen Kenan, takımından ayrılmak istiyor.
Kenan Karaman ile devre arası transfer döneminde Beşiktaş da ilgilenmişti. Beşiktaş, Kenan transferi olmayınca Cenk Tosun'u kiraladı. Kenan Karaman, Almanya hazırlık maçında gösterdiği performansla alkış toplamıştı. Başarılı oyuncu o maçta bir de gol attı.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR!
Almanya doğumlu Kenan Karaman, Türk milli takımını tercih etti. Başarılı oyuncu oynadığı maçlarda hem skora katkı hem de savunmaya verdiği destekle dikkat çekti. Kenan Karaman'ın kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.