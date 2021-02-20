Galatasaray istiyor Fenerbahçe alıyor! Bir transfer savaşı daha

Volkan Demir'in aktardığı bilgilere göre; Fenerbahçe, Bursaspor'un genç kanat oyuncusu Burak Kapacak ile anlaşma aşamasında. Geçtiğimiz transfer döneminde de Burak Kapacak için girişimler yapılmıştı, Emre Belözoğlu'nun da çok istediği Burak Kapacak'ın kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi var.



Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Burak Kapacak, Süper Lig'de de Bursaspor forması giydi. Sağ kanat, sol kanat pozisyonlarına oynayabilen Burak, bir dönem sağ bek olarak da forma giydi. Burak Kapacak, bu sezon TFF 1. Lig'de 5 gol attı ve takımının en önemli oyuncuları arasında yer aldı.



