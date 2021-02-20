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istiyor alıyor! Bir transfer savaşı daha

'i şampiyon olarak bitirmek isteyen ve ara transfer döneminde çok önemli transferler yapan , yeniden düğmeye bastı. transferinde ile girdiği savaşı kazanan sarı lacivertlilerden flaş bir hamle daha geldi. Kanarya, 'in ısrarla istediği yıldız futbolcu için devreye girdi. İşte o isim ve yılın transfer savaşına dair tüm detaylar... | Son dakika (FB) haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 12:37
Galatasaray istiyor Fenerbahçe alıyor! Bir transfer savaşı daha

Sezon başından beri yapılan transferlerde imzası olan Emre Belözoğlu, şimdiden çalışmalara başladı. Milli takımın önemli oyuncuları arasında olması beklenen genç kanat oyuncusunun transferinin bitme aşamasına geldiği gelen bilgiler arasında.

Galatasaray istiyor Fenerbahçe alıyor! Bir transfer savaşı daha

'in de çok istediği ve rotasyonda kullanmak istediği milli savunma oyuncusu için de girişimler başladı.

Galatasaray istiyor Fenerbahçe alıyor! Bir transfer savaşı daha

Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir'in aktardığı bilgilere göre; 'de sezon sonu için transfer operasyonu şimdiden başladı.

Galatasaray istiyor Fenerbahçe alıyor! Bir transfer savaşı daha

Yabancı sınırı olması nedeniyle yerli oyuncuları tercih eden , 'yi transfer ederek milli takımın en önemli isimlerinden birini kadrosuna kattı. Şimdiki hedef ise Fransa'yı yıkan yıldız!

Galatasaray istiyor Fenerbahçe alıyor! Bir transfer savaşı daha

Sezon sonunda Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sona erecek Fatih Kurucuk için devreye girdi. Devre arası transfer döneminin son gününde Karagümrük ile arasında anlaşma sağlanamamıştı.

Galatasaray istiyor Fenerbahçe alıyor! Bir transfer savaşı daha

Fatih'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Karagümrük'ün teklifine olumsuz yanıt veren başarılı savunma oyuncusunun sezon sonunda 'ye bonservissiz şekilde transfer olması bekleniyor.


Galatasaray istiyor Fenerbahçe alıyor! Bir transfer savaşı daha

Volkan Demir'in aktardığı bilgilere göre; , Bursaspor'un genç kanat oyuncusu Burak Kapacak ile anlaşma aşamasında. Geçtiğimiz transfer döneminde de Burak Kapacak için girişimler yapılmıştı, Emre Belözoğlu'nun da çok istediği Burak Kapacak'ın kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi var.


Galatasaray istiyor Fenerbahçe alıyor! Bir transfer savaşı daha

Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Burak Kapacak, Süper Lig'de de Bursaspor forması giydi. Sağ kanat, sol kanat pozisyonlarına oynayabilen Burak, bir dönem sağ bek olarak da forma giydi. Burak Kapacak, bu sezon TFF 1. Lig'de 5 gol attı ve takımının en önemli oyuncuları arasında yer aldı.

Galatasaray istiyor Fenerbahçe alıyor! Bir transfer savaşı daha

FENERBAHÇE'DEN KAAN AYHAN HAMLESİ

Attila Szalai'nin yükselen formundan memnun olan yönetimi, gelecek sezon için Kaan Ayhan'ı da gündemine aldı. Kaan Ayhan'ı hem yaz transfer döneminde hem de devre arasında çok istemişti. Sezon başında Düsseldorf'tan 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Sassuolo'ya transfer olan Kaan, milli takımın da joker oyuncuları arasında yer alıyor.

Galatasaray istiyor Fenerbahçe alıyor! Bir transfer savaşı daha

'nin gündemine aldığı Kaan Ayhan'ın gerçek pozisyonu stoper. Başarılı oyuncu hem sağ bek hem sol bek hem de 6 numara pozisyonlarında oynayabiliyor. Şenol Güneş'in genelde stoper olarak forma şansı verdiği Kaan Ayhan, Fransa deplasmanında Zeki sakatlandıktan sonra sağ bekte görev yapmış bir de gol atmıştı.


Galatasaray istiyor Fenerbahçe alıyor! Bir transfer savaşı daha

FRANSA'YI İKİ MAÇTA DA YIKMIŞTI!

Schalke 04 altyapısında yetişen Kaan Ayhan, 2016 yılında Fortuna Düsseldorf takımına transfer oldu. EURO 2020 elemelerinde milli takım formasıyla iki maçta da Fransa'ya gol atan Kaan Ayhan, şampiyonada da milli takımımızın en önemli kozları arasında yer alıyor. Başarılı savunma oyuncusu etkili serbest vuruşlar da kullanıyor.

Galatasaray istiyor Fenerbahçe alıyor! Bir transfer savaşı daha

MİLLİ TAKIMIN GOLCÜSÜ İLE TEMASA GEÇİLDİ!

bu sezon transfer ettiği golcülerden henüz tam verim alamadı. İngiltere'den transfer edilen Samatta, bonservisi elinde takıma katılan Cisse ve İsviçreli Ademi beklentilerin altında kaldı. Ademi devre arasında Karagümrük'e kiralandı. Cisse'nin de sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor.

Galatasaray istiyor Fenerbahçe alıyor! Bir transfer savaşı daha

Şenol Güneş'in sık sık forma şansı verdiği Kenan Karaman ile temasa geçildi. , milli takımın 9 numarasını kadrosuna katmak istiyor. Gelecek sezon planlarının içinde yer alan Kenan Karaman, mücadeleci yapısıyla dikkat çekiyor. Bundesliga 2 takımlarından Düsseldorf'ta forma giyen Kenan, takımından ayrılmak istiyor.

Galatasaray istiyor Fenerbahçe alıyor! Bir transfer savaşı daha

Kenan Karaman ile devre arası transfer döneminde Beşiktaş da ilgilenmişti. Beşiktaş, Kenan transferi olmayınca Cenk Tosun'u kiraladı. Kenan Karaman, Almanya hazırlık maçında gösterdiği performansla alkış toplamıştı. Başarılı oyuncu o maçta bir de gol attı.

Galatasaray istiyor Fenerbahçe alıyor! Bir transfer savaşı daha

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR!

Almanya doğumlu Kenan Karaman, Türk milli takımını tercih etti. Başarılı oyuncu oynadığı maçlarda hem skora katkı hem de savunmaya verdiği destekle dikkat çekti. Kenan Karaman'ın kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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