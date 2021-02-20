Son dakika spor haberleri: Max Kruse'den yıllar sonra gelen itiraf! Transfer...

32 yaşındaki futbolcu Bayern Münih ve Liverpool'un kendisini istediğini duyurdu. İşte o açıklamalar...

Bayern Münih'e transferi konusunda konuşan Kruse, "Hasan Salihamidziç ile bir telefon görüşmesi yaptım." dedi. Daha sonra ekledi: "Ya da bekle, bana bir mesaj mı gönderdi? Tam olarak hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.