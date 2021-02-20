Son dakika spor haberleri: Max Kruse'den yıllar sonra gelen itiraf! Transfer...

Fenerbahçe ile sözleşmesini alacakları ödenmediği gerekçesiyle tek taraflı olarak fesheden ve sarı lacivertli kulüpten 7.5 milyon Euro talep eden Max Kruse ile anlaşma sağlanmıştı.
Fenerbahçe ile sözleşmesini alacakları ödenmediği gerekçesiyle tek taraflı olarak fesheden ve sarı lacivertli kulüpten 7.5 milyon Euro talep eden Max Kruse ile anlaşma sağlanmıştı.
Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada, "Kulübümüzle eski oyuncumuz Max Kruse arasında bir süredir gündemde olan ve üzerine gerçek dışı çeşitli spekülasyonlar üretilen hukuki süreç, yapılan görüşmeler sonucunda bugün itibariyle sulhen sonuçlandırılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.
Almanya'da Union Berlin'e transfer olan yıldız futbolcu ülkesinin basınına röportaj verdi.
32 yaşındaki futbolcu Bayern Münih ve Liverpool'un kendisini istediğini duyurdu. İşte o açıklamalar...
Bayern Münih'e transferi konusunda konuşan Kruse, "Hasan Salihamidziç ile bir telefon görüşmesi yaptım." dedi. Daha sonra ekledi: "Ya da bekle, bana bir mesaj mı gönderdi? Tam olarak hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.
Kendisiyle görüşmek istediklerini ama daha sonra Bayern Münih'ten cevap gelmediğini söyledi.
Kruse, "Büyük kulüpler böyle bir çok kişiyi listesine alır ve daha sonra kimi transfer etmek istediğine karar verir" dedi.
LIVERPOOL'A TRANSFERİ ORIGI'YE TAKILMIŞ
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un kendisini istediğini dile getiren yıldız futbolcu, transferin Origi'ye takıldığını söyledi.
"Liverpool ile görüşmeler hızlı ilerlemişti. Origi ile yollarını ayıracaklardı. Ama Origi'nin hem Şampiyonlar Ligi yarı finalinde hem de finalde gol atmasının ardından transfer gerçekleşmedi."
"Jurgen Klopp ile konuşmak harikaydı. Telefonda 2 kez konuştuk. Transferim gerçekleşmediği için ona kızmıyorum"