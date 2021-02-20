Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Max Kruse'den yıllar sonra gelen itiraf! Transfer...

Son dakika spor haberleri: 'den yıllar sonra gelen itiraf! Transfer...

Son dakika spor haberleri: Geçtiğimiz sezon başında 'nin kadrosuna kattığı , alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshederek 'ya geri dönen Max Kruse'den yıllar sonra bir transfer itirafı geldi. İşte Kruse'nin gündem olan açıklamaları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 10:37
Son dakika spor haberleri: Max Kruse'den yıllar sonra gelen itiraf! Transfer...

ile sözleşmesini alacakları ödenmediği gerekçesiyle tek taraflı olarak fesheden ve sarı lacivertli kulüpten 7.5 milyon Euro talep eden ile anlaşma sağlanmıştı.

Son dakika spor haberleri: Max Kruse'den yıllar sonra gelen itiraf! Transfer...

Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada, "Kulübümüzle eski oyuncumuz arasında bir süredir gündemde olan ve üzerine gerçek dışı çeşitli spekülasyonlar üretilen hukuki süreç, yapılan görüşmeler sonucunda bugün itibariyle sulhen sonuçlandırılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Son dakika spor haberleri: Max Kruse'den yıllar sonra gelen itiraf! Transfer...

'da Union Berlin'e transfer olan yıldız futbolcu ülkesinin basınına röportaj verdi.

Son dakika spor haberleri: Max Kruse'den yıllar sonra gelen itiraf! Transfer...

32 yaşındaki futbolcu Bayern Münih ve Liverpool'un kendisini istediğini duyurdu. İşte o açıklamalar...

Son dakika spor haberleri: Max Kruse'den yıllar sonra gelen itiraf! Transfer...

Bayern Münih'e transferi konusunda konuşan Kruse, "Hasan Salihamidziç ile bir telefon görüşmesi yaptım." dedi. Daha sonra ekledi: "Ya da bekle, bana bir mesaj mı gönderdi? Tam olarak hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Max Kruse'den yıllar sonra gelen itiraf! Transfer...

Kendisiyle görüşmek istediklerini ama daha sonra Bayern Münih'ten cevap gelmediğini söyledi.

Son dakika spor haberleri: Max Kruse'den yıllar sonra gelen itiraf! Transfer...

Kruse, "Büyük kulüpler böyle bir çok kişiyi listesine alır ve daha sonra kimi transfer etmek istediğine karar verir" dedi.

Son dakika spor haberleri: Max Kruse'den yıllar sonra gelen itiraf! Transfer...

LIVERPOOL'A TRANSFERİ ORIGI'YE TAKILMIŞ

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un kendisini istediğini dile getiren yıldız futbolcu, transferin Origi'ye takıldığını söyledi.

Son dakika spor haberleri: Max Kruse'den yıllar sonra gelen itiraf! Transfer...

"Liverpool ile görüşmeler hızlı ilerlemişti. Origi ile yollarını ayıracaklardı. Ama Origi'nin hem Şampiyonlar Ligi yarı finalinde hem de finalde gol atmasının ardından transfer gerçekleşmedi."

Son dakika spor haberleri: Max Kruse'den yıllar sonra gelen itiraf! Transfer...

"Jurgen Klopp ile konuşmak harikaydı. Telefonda 2 kez konuştuk. Transferim gerçekleşmediği için ona kızmıyorum"

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