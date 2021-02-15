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Şampiyonluk habercisi

Kanarya, bu sezon deplasmanda şov yapıyor. Sarı-lacivertliler, karşısında dış sahadaki 12. maçında 9. galibiyetini alırken topladığı 29 puan ile geçen sezona şimdiden 13 puan fark attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 01:01 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Şampiyonluk habercisi

Kanarya, bu sezon deplasmanda şov yapıyor. Sarı-lacivertliler, karşısında dış sahadaki 12. maçında 9. galibiyetini alırken topladığı 29 puan ile geçen sezona şimdiden 13 puan fark attı. Ligde deplasmanda en fazla maç kazanan (9), gol atan (26) ve puan toplayan (29) takım olan Kanarya, Anadolu takımları karşısında da ezeli rakiplerinden daha fazla puan topladı. Bu iki istatistik son yıllarda şampiyonluğun en belirleyici faktörleri arasında yer alıyor. Eğer Beşiktaş (3-4) ve Galatasaray'a (0-1) kaybettiği iki derbiyi de kazansaydı ligde açık ara lider olacaktı.

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