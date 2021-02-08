Haberler Fenerbahçe Mesut: Yolun sonu şampiyonluk

: Yolun sonu şampiyonluk

- derbisinde 63. dakikada oyuna giren Özil, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 21:07 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Mesut: Yolun sonu şampiyonluk
Derbide 63. dakikada oyuna giren Özil, Twitter hesabından açıklama yaptı. Yıldız isim, "Takımımla çıktığım ilk derbimin daha farklı sonuçlanmasını isterdim, dün akşamki sonuçtan dolayı çok üzgünüz" derken, "Fakat ben 'ye takım arkadaşlarım ve taraftarımızla büyük zaferler ve kupalar kazanmaya geldim. Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak. Bunun için daima elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

BAŞAKŞEHİR'E KARŞI 11'DE
, karşısında ilk maçına oranla daha etkiliydi. Tecrübeli oyuncu sahada kaldığı 36 dakika içinde 1 şut atarken, %95.2 isabet oranıyla 21 pas verip, 5 orta yaptı. 5 ikili mücadelenin 2'sinden galip ayrıldı. Teknik direktör 'un Özil'e kupada ilk kez 11'de şans tanıması bekleniyor.
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