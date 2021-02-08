Mesut: Yolun sonu şampiyonluk

Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 21:07Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Derbide 63. dakikada oyuna giren Mesut Özil, Twitter hesabından açıklama yaptı. Yıldız isim, "Takımımla çıktığım ilk derbimin daha farklı sonuçlanmasını isterdim, dün akşamki sonuçtan dolayı çok üzgünüz" derken, "Fakat ben Fenerbahçe'ye takım arkadaşlarım ve taraftarımızla büyük zaferler ve kupalar kazanmaya geldim. Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak. Bunun için daima elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.
BAŞAKŞEHİR'E KARŞI 11'DE Mesut Özil, Galatasaray karşısında ilk maçına oranla daha etkiliydi. Tecrübeli oyuncu sahada kaldığı 36 dakika içinde 1 şut atarken, %95.2 isabet oranıyla 21 pas verip, 5 orta yaptı. 5 ikili mücadelenin 2'sinden galip ayrıldı. Teknik direktör Erol Bulut'un Özil'e kupada ilk kez 11'de şans tanıması bekleniyor.