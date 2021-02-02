Tolga ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile yollarını ayırdı. Gurbetçi orta sahanın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği açıklandı. 28 yaşındaki oyuncu, iki sezonda 37 kez giydiği sarı-lacivertli forma altında 2 gol atarken, 4 de asist gerçekleştirdi.

ADEMİ&DİRAR AÇIKLANDI

Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin Fatih Karagümrük'e, Nabil Dirar'ın ise Club Brugge'a sezon sonuna kadar kiralandığını resmen açıkladı. İki oyuncuya da yeni takımlarında başarılar diledi. Ademi, F.Bahçe'de bu sezon 8 maçta forma giyerken 1 gol+1 asist üretti.

GÜLHAN, İNEGÖL'E EYÜP, TARSUS'A

Fenerbahçe Gülhan Üreyen'i TFF 2. Lig ekiplerinden İnegöspor'a kiraya verdi. 1.5 sezonluğuna kiralanan 18 yaşındaki futbolcunun 2021-22 sezonunun sonunda tekrar geri döneceği bildirildi. Eyüp Akcan da Tarsus İdman Yurdu'na gönderildi.