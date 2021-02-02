Haberler Fenerbahçe Tolga ile yollar ayrıldı

ile yollar ayrıldı

, ile yollarını ayırdı. Gurbetçi orta sahanın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği açıklandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 22:29 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 06:50
Tolga ile yollar ayrıldı

, ile yollarını ayırdı. Gurbetçi orta sahanın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği açıklandı. 28 yaşındaki oyuncu, iki sezonda 37 kez giydiği sarı-lacivertli forma altında 2 gol atarken, 4 de asist gerçekleştirdi.

ADEMİ&DİRAR AÇIKLANDI

Fenerbahçe, 'nin 'e, 'ın ise 'a sezon sonuna kadar kiralandığını resmen açıkladı. İki oyuncuya da yeni takımlarında başarılar diledi. Ademi, 'de bu sezon 8 maçta forma giyerken 1 gol+1 asist üretti.

GÜLHAN, İNEGÖL'E EYÜP, TARSUS'A

Fenerbahçe 'i . Lig ekiplerinden 'a kiraya verdi. 1.5 sezonluğuna kiralanan 18 yaşındaki futbolcunun 2021-22 sezonunun sonunda tekrar geri döneceği bildirildi. da 'na gönderildi.

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