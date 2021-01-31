Dirar Club Brugge’da

Fenerbahçe ile 2 yıl daha kontratı bulunan ve 2 maaş alacağından feragat eden Faslı futbolcu yarım sezon Club Brugge'da forma giyecek. Nabil Dirar Fenerbahçe'ye 2017 yılında Monaco'dan 3.6 milyon euro bonservis bedeliyle imza atmış ve sarı-lacivertli formayla çıktığı 89 maçta 8 gol+12 asist üretmişti.