Haberler Fenerbahçe Dirar Club Brugge’da

Dirar ’da

'de sezon başından bu yana kadroya alınmayan , 'a kiralandı. 34 yaşındaki oyuncu dün sözleşme imzalamak için 'ya gitti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 22:42 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 06:50
Dirar Club Brugge’da

ile 2 yıl daha kontratı bulunan ve 2 maaş alacağından feragat eden Faslı futbolcu yarım sezon 'da forma giyecek. Fenerbahçe'ye 2017 yılında 'dan 3.6 milyon euro bonservis bedeliyle imza atmış ve sarı-lacivertli formayla çıktığı 89 maçta 8 gol+12 asist üretmişti.

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