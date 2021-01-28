Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe'de Nabil Dirar Club Brugge'a transfer oluyor

Son dakika: 'de 'a transfer oluyor

'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerde sezon başından bu yana kadro dışı bırakılan , eski takımı 'a geri dönüyor. (DHA)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 15:03 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 15:12
Son dakika: Fenerbahçe'de Nabil Dirar Club Brugge'a transfer oluyor

Sezon başında takım kadrosunu büyük ölçüde değiştiren 'de devre arasında da hareketlilik sürüyor.

Sarı-lacivertli ekibe dahil olan oyuncuların yanı sıra ayrılması gündemde olan isimlerin durumları da netlik kazanmaya başladı.

Teknik direktör Erol Bulut'un takımda düşünmediği ve sezon başından bu yana kadroda yer alamayan Faslı oyuncu , BB Erzurumspor ile anlaşma sağlayamadı.

34 yaşındaki oyuncu, 2008-2012 yılları arasında formasını giydiği Belçika ekibi ile anlaşmaya vardı.

Ailesi Belçika'da yaşadığı için Erzurumspor'un teklifini reddederek Club Brugge ile anlaşan Faslı oyuncu, bonservis bedeli olmadan Belçika ekibine dahil olacak.

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