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Lacazette 'nin yeni transferi 'e başarı diledi! İşte o paylaşım

'ın yıldız futbolcusu , 'nin yeni transferi 'e başarılar diledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan golcü futbolcu, "Senin gibi bir 10 numaraya sahip oldukları için şanslılar" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 23:15 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 23:15
Lacazette Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'e başarı diledi! İşte o paylaşım

ekiplerinden 'de forma giyen , eski takım arkadaşı 'e 'deki yeni kariyerinde başarı diledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fransız futbolcu, "Seninle oynamak ve özellikle Arsenal'deki son asistini gole çevirmek benim için zevkti. Yeni kulübünde başarılar, senin gibi bir 10 numaraya sahip oldukları için şanslılar." ifadelerini kullandı.

Arsenal'e 2017 yılında 'dan transfer olan Lacazette, Mesut Özil ile üç sezon birlikte forma giymişti.

İşte o paylaşım:

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