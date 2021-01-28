Fenerbahçe'nin transfer hedefinden flaş karar! "Ayrılmıyorum."

Fenerbahçe, Lemos'un yetersiz performansı ve Tisserand'ın yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle stoper bölgesine bir transfer yapmak istiyordu. Aktarılan bilgilere göre sarı lacivertlilerin hedefi Club Brugge'da forma giyen Simon Deli'ydi.

Belçika basını konu ile ilgili yazdığı haberde Deli'yi Fenerbahçe'nin bonservisiyle, Fransız kulübü St. Etienne'nin de satın alma opsiyonlu kiralık istediğini aktarmıştı.



Bununla beraber Fenerbahçe, Deli için Club Brugge'a 2.5 milyon euroluk bonservis önerirken, Belçika temsilcisi 3 milyon euro talep etti.

Görüşmeler esnasında Simon Deli'den sürpriz bir çıkış geldi ve yıldız futbolcu, transferine dair flaş bir karar aldı.

"AYRILMIYORUM"

Aktarılan bilgilere göre Simon Deli, kendisine önerilen maaşları düşük buluyor ve bu sebeple ayrılmayı düşünmüyor. Bununla beraber Fildişili oyuncu, Club Brugge'da henüz misyonunu tamamlamadığını düşünüyor.

