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'nin hedefinden flaş karar! "Ayrılmıyorum."

'nin stoper bölgesi için kadrosuna dahil etmek istediği 'de sürpriz bir gelişme yaşandı... Belçika basını konu ile ilgili aktardığı haberde Kanarya'nın Fildişili oyuncu için Club Brugge'a önerdiği rakamı açıklarken, oyuncunun son kararını da duyurdu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 10:56 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 11:04
Fenerbahçe'nin transfer hedefinden flaş karar! "Ayrılmıyorum."

, Lemos'un yetersiz performansı ve Tisserand'ın yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle stoper bölgesine bir yapmak istiyordu. Aktarılan bilgilere göre sarı lacivertlilerin hedefi Club Brugge'da forma giyen 'ydi.

Belçika basını konu ile ilgili yazdığı haberde Deli'yi Fenerbahçe'nin bonservisiyle, Fransız kulübü St. Etienne'nin de satın alma opsiyonlu kiralık istediğini aktarmıştı.

Bununla beraber Fenerbahçe, Deli için Club Brugge'a 2.5 milyon euroluk bonservis önerirken, Belçika temsilcisi 3 milyon euro talep etti.

Görüşmeler esnasında Simon Deli'den sürpriz bir çıkış geldi ve yıldız futbolcu, transferine dair flaş bir karar aldı.

"AYRILMIYORUM"
Aktarılan bilgilere göre Simon Deli, kendisine önerilen maaşları düşük buluyor ve bu sebeple ayrılmayı düşünmüyor. Bununla beraber Fildişili oyuncu, Club Brugge'da henüz misyonunu tamamlamadığını düşünüyor.

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