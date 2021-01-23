Son dakika: Mesut Özil'in imza töreni belli oldu!

Ve Fenerbahçe sonunda Mesut Özil'e kavuşuyor. İngiltere'den geldiği için hemen karantinaya alınan yıldız futbolcu bu süreyi tamamladı. Yapılacak testlerin negatif çıkması halinde Mesut Özil yarın akşam takımla birlikte çalışabilecek. Yıldız orta sahanın imza atacağı gün de belli oldu.



SALI YA DA ÇARŞAMBA GÜNÜ!

Fenerbahçe Divan Kurulu'nda konuşan başkan Ali Koç, yıldız futbolcunun ilk testinin negatif çıktığını duyurdu. Koç, Mesut Özil ile salı ya da çarşamba günü resmi imzaların atılacağını belirtti.