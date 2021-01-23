Haberler Fenerbahçe Son dakika: Mesut Özil'in imza töreni belli oldu!

Son dakika: 'in imza töreni belli oldu!

Son dakika transfer haberleri | Ve sonunda 'e kavuşuyor. 'den geldiği için hemen karantinaya alınan yıldız futbolcu bu süreyi tamamladı. Yapılacak testlerin negatif çıkması halinde Mesut Özil yarın akşam takımla birlikte çalışabilecek. Yıldız orta sahanın imza atacağı gün de belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 13:41 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 14:11
Son dakika: Mesut Özil'in imza töreni belli oldu!

Ve sonunda 'e kavuşuyor. 'den geldiği için hemen karantinaya alınan yıldız futbolcu bu süreyi tamamladı. Yapılacak testlerin negatif çıkması halinde Mesut Özil yarın akşam takımla birlikte çalışabilecek. Yıldız orta sahanın imza atacağı gün de belli oldu.

SALI YA DA ÇARŞAMBA GÜNÜ!

'nda konuşan başkan , yıldız futbolcunun ilk testinin negatif çıktığını duyurdu. Koç, Mesut Özil ile salı ya da çarşamba günü resmi imzaların atılacağını belirtti.

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