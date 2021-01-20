Fenerbahçe 18 yaşındaki genç stoper Gürkan Başkan'ı Muğlaspor'a kiraladı

İFenerbahçe, genç futbolcusu Gürkan Başkan'ı Misli.com 3. Lig ekiplerinden Muğlaspor'a kiraladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar Muğlaspor'a kiralandığı bildirildi.

GÜRKAN BAŞKAN KİMDİR?

1 Nisan 2002 yılında Bursa'da dünyaya gelen Gürkan Başkan, kariyerine Fenerbahçe altyapısında başladı. Genç futbolcu, 1.90'lık boyuyla dikkat çekiyor. Stoper mevkisinde oynayan Gürkan Başkan'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor. 18 yaşındaki defans oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 50 bin euro.