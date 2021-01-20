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18 yaşındaki genç stoper 'a kiraladı

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe yaptığı açıklama ile kulübün altyapısında forma giyen 18 yaşındaki defans oyuncusu 'a kiraladığını duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 14:05
Fenerbahçe 18 yaşındaki genç stoper Gürkan Başkan'ı Muğlaspor'a kiraladı

İFenerbahçe, genç futbolcusu 'ı Misli.com 3. Lig ekiplerinden 'a kiraladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar Muğlaspor'a kiralandığı bildirildi.

GÜRKAN BAŞKAN KİMDİR?

1 Nisan 2002 yılında Bursa'da dünyaya gelen Gürkan Başkan, kariyerine altyapısında başladı. Genç futbolcu, 1.90'lık boyuyla dikkat çekiyor. Stoper mevkisinde oynayan Gürkan Başkan'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor. 18 yaşındaki defans oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 50 bin euro.


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