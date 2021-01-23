Galatasaray maçında sahada olmak isteyen Mesut Özil de sportif direktör Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşmede Arsenal 'dan kadro dışı kaldığı dönemde de antrenmanlara devam ettiğini ve fit durumda olduğunu aktardı.

"G.SARAY MAÇINDA TAKIMA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM"

Sporx'te yer alan habere göre; Galatasaray maçında sahada olmak istediğini ifade eden Mesut Özil, "Kendimi çok iyi hissediyorum ve 10 günlük süre içerisinde çok daha iyi duruma geleceğime inanıyorum, Galatasaray maçında sahada olarak takıma katkı sağlamayı çok istiyorum" dedi.