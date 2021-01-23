Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, yıldız futbolcu ile büyük bir değişiklik olmazsa salı günü 3.5 yıllık sözleşmenin altına imza atacak.
Mesut Özil'e 3.5 yıl süresince imza parası da dahil olmak toplam 22 milyon euro ödeyecek olan Fenerbahçe, bu tutarın 15 milyon euroya yakın kısmını sponsorlar tarafından karşılayacak.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da, Mesut Özil'in transfer sürecine katkı sağlayan sponsorları/isimleri bizzat imza törenininde açıklayacak ve bu açıklamanın ardından da kulübün resmi sitesinden de katkı sağlayan sponsorlara teşekkür mesajı yayınlanacak.