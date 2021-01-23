Haberler Fenerbahçe Mesut Özil'den Galatasaray'a flaş derbi mesajı!

'den 'a flaş derbi mesajı!

, bomba transferi 'le salı günü 3.5 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanırken, yıldız ismin ile yaptığı flaş görüşme ortaya çıktı. Kendisini fizik ve mental açıdan hazır hissettiğini Belözoğlu'na ileten Mesut Özil, 6 Şubat'taki derbisi öncesi ezeli rakiplerine flaş bir mesaj gönderdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 13:14 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 13:36
Mesut Özil'den Galatasaray'a flaş mesaj! "Derbide..."

transferinde mutlu sona ulaşan , yıldız futbolcu ile büyük bir değişiklik olmazsa salı günü 3.5 yıllık sözleşmenin altına imza atacak.

Mesut Özil'den Galatasaray'a flaş mesaj! "Derbide..."

'e 3.5 yıl süresince imza parası da dahil olmak toplam 22 milyon euro ödeyecek olan , bu tutarın 15 milyon euroya yakın kısmını sponsorlar tarafından karşılayacak.

Mesut Özil'den Galatasaray'a flaş mesaj! "Derbide..."

Başkanı da, 'in transfer sürecine katkı sağlayan sponsorları/isimleri bizzat imza törenininde açıklayacak ve bu açıklamanın ardından da kulübün resmi sitesinden de katkı sağlayan sponsorlara teşekkür mesajı yayınlanacak.

Mesut Özil'den Galatasaray'a flaş mesaj! "Derbide..."

TAKIMLA İLK ANTRENMANINA 27 OCAK'TA ÇIKACAK
Salı günü imza atması beklenen , 27 Ocak Çarşamba günü ise sarı-lacivertli takımdaki ilk antrenmanına çıkacak.

Mesut Özil'den Galatasaray'a flaş mesaj! "Derbide..."

Yoğun bir antrenman programına girecek olan için asıl plan ise 6 Şubat'ta oynanacak olan maçı...

Mesut Özil'den Galatasaray'a flaş mesaj! "Derbide..."

teknik ekibi, ilk antrenmana çıkacağı tarih ile maçı arasında 10 gün olan 'i en azından maç kadrosunda olacak şekilde hazırlayacak.

Mesut Özil'den Galatasaray'a flaş mesaj! "Derbide..."

maçında sahada olmak isteyen de sportif direktör ile yaptığı görüşmede 'dan kadro dışı kaldığı dönemde de antrenmanlara devam ettiğini ve fit durumda olduğunu aktardı.

Mesut Özil'den Galatasaray'a flaş mesaj! "Derbide..."

"G.SARAY MAÇINDA TAKIMA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM"
'te yer alan habere göre; maçında sahada olmak istediğini ifade eden , "Kendimi çok iyi hissediyorum ve 10 günlük süre içerisinde çok daha iyi duruma geleceğime inanıyorum, Galatasaray maçında sahada olarak takıma katkı sağlamayı çok istiyorum" dedi.

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