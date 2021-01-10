Fenerbahçe yönetiminden transfer kararı çıktı! Luiz Gustavo...

Fenerbahçe, bir yandan Mesut Özil ve kadroya diğer dahil edilecek isimler için çalışmalarını yürütürken, bir yandan da gönderilecek futbolcuları belirledi.

Süper Lig'de BB Erzurumspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, kritik mücadele sonrası transferlerine imza attırmayı planlıyor.

Bununla beraber Kanarya, kendisine Fransız kulüplerinin talip olduğu Luiz Gustavo konusunda son kararını verdi.

KARAR ÇIKTI

Bilindiği üzere Gustavo'ya Fransa Lig 1 ekibi Monaco talip olmuştu. Yaşanan bu gelişmenin ardından sarı lacivertli kulübün yönetimi, Gustavo'ya ayrılık izni vermedi.

Brezilyalı yıldız orta sahada takımın defansif yükünü sırtlıyor. Yerinin doldurulmasının kolay olmayacağı belirtiliyor.

Hem Erol Bulut hem yönetim kendisinden çok memnun. Bu nedenle Gustavo büyük olasılıkla sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak.

TOP AVCILARI

Orta sahada takımın dinamoları olan Luiz Gustavo ile Ozan Tufan'ın farkı istatistiklerde de yansıdı.