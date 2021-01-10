Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe yönetiminden transfer kararı çıktı! Luiz Gustavo...

yönetiminden transfer kararı çıktı! ...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, ara dönemde gelecek ve gönderilecek isimleri belirlerken, Fransız kulüplerinin peşinde olduğu için de karar çıktı. Peki, sarı lacivertli kulübün yönetimi, Gustavo'nun ayrılığına izin verdi mi? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 11:11 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 11:12
Fenerbahçe yönetiminden transfer kararı çıktı! Luiz Gustavo...

, bir yandan Mesut Özil ve kadroya diğer dahil edilecek isimler için çalışmalarını yürütürken, bir yandan da gönderilecek futbolcuları belirledi.

Fenerbahçe yönetiminden transfer kararı çıktı! Luiz Gustavo...

Süper Lig'de BB Erzurumspor ile karşılaşacak , kritik mücadele sonrası transferlerine imza attırmayı planlıyor.

Fenerbahçe yönetiminden transfer kararı çıktı! Luiz Gustavo...

Bununla beraber Kanarya, kendisine Fransız kulüplerinin talip olduğu konusunda son kararını verdi.

Fenerbahçe yönetiminden transfer kararı çıktı! Luiz Gustavo...

KARAR ÇIKTI
Bilindiği üzere Gustavo'ya Fransa Lig 1 ekibi Monaco talip olmuştu. Yaşanan bu gelişmenin ardından sarı lacivertli kulübün yönetimi, Gustavo'ya ayrılık izni vermedi.

Fenerbahçe yönetiminden transfer kararı çıktı! Luiz Gustavo...

Brezilyalı yıldız orta sahada takımın defansif yükünü sırtlıyor. Yerinin doldurulmasının kolay olmayacağı belirtiliyor.

Fenerbahçe yönetiminden transfer kararı çıktı! Luiz Gustavo...

Hem Erol Bulut hem yönetim kendisinden çok memnun. Bu nedenle Gustavo büyük olasılıkla sezonu 'de tamamlayacak.

Fenerbahçe yönetiminden transfer kararı çıktı! Luiz Gustavo...

TOP AVCILARI
Orta sahada takımın dinamoları olan ile Ozan Tufan'ın farkı istatistiklerde de yansıdı.

Fenerbahçe yönetiminden transfer kararı çıktı! Luiz Gustavo...

Gustavo, Süper Lig'de geride kalan 17 haftada rakip sahada en fazla top kazanan (69 kez) oyuncu olurken, Ozan da 52 top kazanma ile Karagümrük'ten Biglia ile 3.'lüğü paylaştı.

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