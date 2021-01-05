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’de sürprizi!

Son dakika haberleri | 'in 16. haftasında deplasmanda ile karşılaşan , sahadan 3-0'lık net bir skorla galip ayrıldı. Kanarya'da bu karşılaşmada , , ve kadroda yer almadı. Bu isimlerden Arjantinli yıldız ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar…

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 18:44
Fenerbahçe’de Diego Perotti sürprizi!

'in 16. haftasının kapanış maçında sarı lacivertliler karşısında sahadan 3-0 gibi net bir skorla galibiyet ile ayrıldı. Gözler 2 gün sonra oynanacak maçına çevrildi.

Fenerbahçe’de Diego Perotti sürprizi!

'de oynadığı maçlarda taraftarın beğenisini toplayan Arjantinli hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe’de Diego Perotti sürprizi!

Perotti, oynadığı maçlarda attığı gollerle 'ye önemli puanlar kazandırdı. bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 gole imza attı.

Fenerbahçe’de Diego Perotti sürprizi!

En son Beşiktaş derbisinde forma giyen Arjantinli bu 1 aydır sahalardan uzak kaldı. Bu sürede toplamda 6 maç kaçırmış olan Arjantinli yıldız tam olarak istenileni veremedi.

Fenerbahçe’de Diego Perotti sürprizi!

Yıldız futbolcu sakatlığını atlatmaya başladı ve takımla birlikte çalışmalara başladı.

Fenerbahçe’de Diego Perotti sürprizi!

İki gün sonra 'u konuk edecek olan 'de Arjantinli yıldızın kadroda olması bekleniyor.

Fenerbahçe’de Diego Perotti sürprizi!

Yaşadığı talihsiz sakatlıklar sebebiyle formasından uzak kalan 'nin bu süreçte daha da güçlenerek takıma katılması bekleniyor.

Fenerbahçe’de Diego Perotti sürprizi!

Arjantinlinin düz koşulara ve fizik kondisyon çalışmalarına da başladığı ifade edildi. maçı öncesi takımla birlikte antremanlara çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe’de Diego Perotti sürprizi!

DIEGO PEROTTİ 4 MAÇTA 3 GOL ATMAYI BAŞARDI

Perotti'nin maçına yetişmesi için yoğun bir şekilde çalışıldığı da gelen bilgiler arasında. , 'nin sahada olduğu maçlarda daha etkili olduğu görülüyor.

Fenerbahçe’de Diego Perotti sürprizi!

Arjantinli yıldız çıktığı 4 maçta 3 gol atmayı başararak taraftarın beğenisini toplamıştı. Perotti, bu sezon toplamda 192 dakika sahada kaldı.

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