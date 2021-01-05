Fenerbahçe’de Diego Perotti sürprizi!

Süper Lig'in 16. haftasının kapanış maçında sarı lacivertliler Kasımpaşa karşısında sahadan 3-0 gibi net bir skorla galibiyet ile ayrıldı. Gözler 2 gün sonra oynanacak Alanyaspor maçına çevrildi.

Fenerbahçe'de oynadığı maçlarda taraftarın beğenisini toplayan Arjantinli Diego Perotti hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

Perotti, oynadığı maçlarda attığı gollerle Fenerbahçe'ye önemli puanlar kazandırdı. Diego Perotti bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 gole imza attı.

En son Beşiktaş derbisinde forma giyen Arjantinli bu 1 aydır sahalardan uzak kaldı. Bu sürede toplamda 6 maç kaçırmış olan Arjantinli yıldız tam olarak istenileni veremedi.

Yıldız futbolcu sakatlığını atlatmaya başladı ve takımla birlikte çalışmalara başladı.

İki gün sonra Alanyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de Arjantinli yıldızın kadroda olması bekleniyor.

Yaşadığı talihsiz sakatlıklar sebebiyle formasından uzak kalan Diego Perotti'nin bu süreçte daha da güçlenerek takıma katılması bekleniyor.

Arjantinlinin düz koşulara ve fizik kondisyon çalışmalarına da başladığı ifade edildi. Alanyaspor maçı öncesi takımla birlikte antremanlara çıkması bekleniyor.

DIEGO PEROTTİ 4 MAÇTA 3 GOL ATMAYI BAŞARDI Perotti'nin Alanyaspor maçına yetişmesi için yoğun bir şekilde çalışıldığı da gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe, Diego Perotti'nin sahada olduğu maçlarda daha etkili olduğu görülüyor.