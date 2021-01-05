Fener gaza bastı

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Baştan sona üstün oynayan sarı-lacivertli takım rahat bir galibiyet alırken, goller Mame Thiam (2) ile Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi. Valencia'nın bir golü de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Fenerbahçe etkili futbolunun yanı sıra savunmada da rakibine ciddi bir pozisyon vermedi. Üst üste ikinci galibiyetini alan Kanarya ligde puanını 29'a yükseltti.



DEPLASMAN FATİHİ

Lider Beşiktaş ile farkı 2'ye indiren Fenerbahçe 17. haftada perşembe günü Kadıköy'de Alanyaspor'u ağırlayacak. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Kasımpaşa ise 19 puanda kaldı. Bu haftayı 'bay' geçecek olan İstanbul ekibi, 18. haftada Alanyaspor'a konuk olacak. Deplasmanda 6. galibiyetini alan Kanarya bu sezon Süper Lig'de dış sahada en fazla galibiyet alan (6), gol atan (18) ve puan toplayan (19) takım unvanını da elde etti.



VALENCIA DÖNDÜ

Koronavirüs testi pozitif çıkan, ardından sakatlanan Enner Valencia, Denizli deplasmanında kadroda yer aldıktan sonra tekrar sakatlanmış ve 3 lig maçını kaçırmıştı. Ekvadorlu futbolcu dün ilk 11'de sahaya çıktı. 74 dakika sahada kalan yıldız, hırsı ve mücadelesiyle alkış aldı.



SÜRPRİZ 11!

Erol Bulut ilk 11'de büyük sürprizlere imza attı. Koronavirüs'ü yeni atlatan Ozan ile Gustavo iki idmanla sahaya çıktılar. Gustavo stoperde oynadı. Sol bekte ise Novak ve Caner'in yokluğunda Sadık görev yaptı. Forvette de Samatta değil Thiam forma giydi.



OZAN'DAN 3. ASİST

KOVİD-19'U atlatarak sahaya çıkan Ozan Tufan, yaptığı asistle futbolunu taçlandırdı. Ferdi Kadıoğlu'nun golünde şık bir ara pası veren Tufan, ligde 14 maçta 4 gol+3 asiste ulaştı. Ozan'ın Kovid-19 sürecine rağmen formundan ve enerjisinden birşey kaybetmemesi dikkat çekti.



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Bu sezon Süper Lig'de en fazla oyuncusu gol atan takım F.Bahçe: Ozan (4 gol), Cisse, Sosa, Perotti (3'er gol), Gökhan, Pelkas, Thiam, Mert Hakan, Samatta (2'şer gol), Nazım, Serdar, Ferdi, Gustavo, Valencia ve Tisserand (1'er gol).