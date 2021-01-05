Haberler Fenerbahçe Fener gaza bastı

Fener gaza bastı

Sarı-lacivertliler, Thiam (2) ve Ferdi’nin golleriyle farka koşarken, sağlamcı futbol güven verdi. Lider ’la fark 2 puana indi. Şampiyonluk ateşi yeniden yandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 23:36 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 06:50
Fener gaza bastı

, 'de 'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Baştan sona üstün oynayan sarı-lacivertli takım rahat bir galibiyet alırken, goller (2) ile 'ndan geldi. 'nın bir golü de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Fenerbahçe etkili futbolunun yanı sıra savunmada da rakibine ciddi bir pozisyon vermedi. Üst üste ikinci galibiyetini alan Kanarya ligde puanını 29'a yükseltti.

DEPLASMAN FATİHİ
Lider ile farkı 2'ye indiren Fenerbahçe 17. haftada perşembe günü Kadıköy'de 'u ağırlayacak. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Kasımpaşa ise 19 puanda kaldı. Bu haftayı 'bay' geçecek olan İstanbul ekibi, 18. haftada Alanyaspor'a konuk olacak. Deplasmanda 6. galibiyetini alan Kanarya bu sezon Süper Lig'de dış sahada en fazla galibiyet alan (6), gol atan (18) ve puan toplayan (19) takım unvanını da elde etti.

VALENCIA DÖNDÜ
Koronavirüs testi pozitif çıkan, ardından sakatlanan Enner Valencia, Denizli deplasmanında kadroda yer aldıktan sonra tekrar sakatlanmış ve 3 lig maçını kaçırmıştı. Ekvadorlu futbolcu dün ilk 11'de sahaya çıktı. 74 dakika sahada kalan yıldız, hırsı ve mücadelesiyle alkış aldı.

SÜRPRİZ 11!
ilk 11'de büyük sürprizlere imza attı. Koronavirüs'ü yeni atlatan ile iki idmanla sahaya çıktılar. Gustavo stoperde oynadı. Sol bekte ise ve Caner'in yokluğunda Sadık görev yaptı. Forvette de Samatta değil Thiam forma giydi.

OZAN'DAN 3. ASİST
KOVİD-19'U atlatarak sahaya çıkan , yaptığı asistle futbolunu taçlandırdı. Ferdi Kadıoğlu'nun golünde şık bir ara pası veren Tufan, ligde 14 maçta 4 gol+3 asiste ulaştı. Ozan'ın Kovid-19 sürecine rağmen formundan ve enerjisinden birşey kaybetmemesi dikkat çekti.

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Bu sezon Süper Lig'de en fazla oyuncusu gol atan takım : Ozan (4 gol), , Sosa, Perotti (3'er gol), Gökhan, Pelkas, Thiam, Mert Hakan, Samatta (2'şer gol), Nazım, Serdar, Ferdi, Gustavo, Valencia ve Tisserand (1'er gol).

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