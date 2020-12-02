Favorisi yok

Süper Lig'de favori Fenerbahçe ile sürpriz Beşiktaş, derbide kozlarını paylaştı. 'Derbilerin favorisi olmaz' sözü bu sefer Kadıköy'de sahnelendi. Sergen Yalçın'ın birçok eksikle sahaya çıkardığı kadro, Erol Bulut'un bol alternatifli Fenerbahçe'sini beklemediği bir sonuçla karşı karşıya bıraktı. Hem de Kadıköy'de 50 dakika 10 kişi oynadığı derbiden zaferle ayrılan siyah-beyazlılar, gelecek haftalar için de özgüven kazandı. Zirve yarışında yara alan Fenerbahçe'de ise Erol Bulut, elindeki geniş kadroyu efektif kullanamadığı şeklinde eleştiriliyor.



ALANYA'YA YAN BAKILMIYOR

Galatasaray, Karadeniz'de Rizespor engelini hiç beklemediği bir şekilde çok rahat aştı. Aslan, oynatarak kazanmaya çabaladığı Diagne'nin hat-trick yaptığı maçta, güzel futbolunu 4 golle süsleyip zirve tırmanışını sürdürdü. Abdullah Avcı'yla yeni bir sayfa açan Trabzonspor da başkentten gol yemeden 3 puanla ayrılıp, istikrar yakalamaya başladı. Alanyaspor ise Konyaspor'u da eli boş gönderip Süper Lig'in namağlup tek takımı olarak liderliğin keyfini sürmeye devam ediyor. Göztepe ve Kasımpaşa da haftanın kazanan takımları arasına adını yazdırdı.



HAFTANIN ASİSTİ

25 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu, Gustavo'nun solundan atıp sağından geçti. Yaklaşık 50 metre topu sürdükten sonra N'Sakala'ya yerden müthiş bir asist yaptı.



VİVİANO

Ünlü İtalyan eldiven, Kayseri'de yaptığı kurtarışlarla takımına 1 puanı getiren isim oldu. Özellikle Lopes'in yakın mesafeden kafa vuruşunda adeta panter kesildi.



BEŞİKTAŞ

Ekonomik ve pandemik sıkıntılarla boğuşan Beşiktaş, F.Bahçe derbisinde karakter ortaya koydu. Büyük maçlarda fire vermeyen Kara Kartal, F.Bahçe'yi hem de Kadıköy'de devirdi.



LEWİS BAKER

25 yaşındaki İngiliz forvet, sahalarda ender görülen jeneriklik bir gole imza attı. Frikikte topa öyle bir falso verdi ki topun bile adeta başı döndü.



ERMAN TOROĞLU

Eğer Beşiktaş bu F.Bahçe'yi Kadıköy'de 11'e 11, 4-3 yenseydi çok özelliği olmazdı ama 10 kişiyle bu sonucu aldı mı çok şey söylenir; faturası da Erol Bulut'a çıkar. Cisse'yi kenara almak acemi bir hoca işidir. Çok net gözüküyor; bazı oyuncular oynanan oyundan ve mücadeleden rahatsız.

HAFTANIN FOTOĞRAFI

Bize futbolu sevdiren Maradona'nın ölümü, yıktı geçti. F.Bahçe de başta Arjantinli Sosa olmak üzere, 10 numarayı derbide andı.



HAFTANIN HOCASI SERGEN YALÇIN (BEŞİKTAŞ)

Gaziantep FK yenilgisiyle topa tutulan Sergen Yalçın, önce Başakşehir ardından F.Bahçe derbisindeki zaferlerle tüm eleştirileri savuşturdu. Hem de Kadıköy'de 10 kişi kalmasına rağmen yaptığı hamlelerle takımını çok iyi yöneten Sergen hoca, şampiyonluk yolunda umut dağıttı.



Sergen Yalçın, Mart 2003'ten (Lucescu) beri deplasmandaki ilk üç derbiyi de kaybetmeyen ilk Beşiktaş çalıştırıcısı oldu.



F.Bahçe, Nisan 1993'ten bu yana ilk kez üst üste iki iç saha maçından mağlup ayrıldı (Konya-Beşiktaş)



Rize'ye hat-trick yapan Diagne, Süper Lig'e geldiği Ocak 2018'den beri en fazla maçta hat-trick yapan oyuncu.



Fırtına, Kasım 2019'dan (Ünal Karaman dönemi) bu yana Süper Lig'de ilk kez üst üste iki maçı gol yemeden kazandı.











