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Emre abi büyük F.Bahçeli

Kaleci , ’na methiyeler dizdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 21:45 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Emre abi büyük F.Bahçeli
F.Bahçe'nin kalecisi Bayındır, sarı-lacivertli takıma yakışan bir oyun sergilemek için herkesin mücadele ettiğini belirtip, "İnşallah herkesin mutlu olacağı bir sezon geçiririz" dedi. Altay, teknik direktör Erol Bulut'la abi-kardeş ilişkisinde olduklarını belirtti. 'na da değinen file bekçisi "Emre abi büyük bir F.Bahçeli. Kulübün çıkarları için elinden geleni yapıyor" dedi.
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