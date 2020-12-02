Emre abi büyük F.Bahçeli

Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 21:45Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
F.Bahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, sarı-lacivertli takıma yakışan bir oyun sergilemek için herkesin mücadele ettiğini belirtip, "İnşallah herkesin mutlu olacağı bir sezon geçiririz" dedi. Altay, teknik direktör Erol Bulut'la abi-kardeş ilişkisinde olduklarını belirtti. Emre Belözoğlu'na da değinen file bekçisi "Emre abi büyük bir F.Bahçeli. Kulübün çıkarları için elinden geleni yapıyor" dedi.