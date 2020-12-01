Fenerbahçe yönetiminden Erol Bulut'a 6 kritik soru!

Kadıköy'de 15 yıl sonra Beşiktaş'a kaybeden Fenerbahçe'de eleştiri okları teknik direktör Erol Bulut'u gösteriyor. Yapılan 18 transfere, gelen birçok yıldıza ve rakiplerden çok daha güçlü olan kadroya rağmen 10 haftalık performans 1-2 maç dışında adeta sınıfta kaldı.

50 dakika 10 kişi oynayan Beşiktaş'a karşı sergilenen silik ve ruhsuz futbol taraftarları isyan noktasına getirirken, sosyal medyada Erol Bulut'a yönelik ağır eleştiriler yapıldı.

Süper Lig'in açık ara en güçlü kadrosu, krizdeki Galatasaray'ın bile gerisinde kaldı. Her anlamda çok büyük destek verilen Bulut yönetim içinde ilk kez tartışılmaya başlandı.

Takvim'de yer alan habere göre, derbi sonrası kriz zirvesi yapan yönetim, Bulut'a yenilginin hesabını sordu. Takımla ilgili sıkıntı duyulan tüm konular bir bir masaya yatırıldı ve genç hocaya 6 soru soruldu?

1-) 11 tercihi ve değişikler hatalı

Caner ve Serdar neden 11'de değildi? Cisse niçin oyundan alındı?

2-) Tempo ve reaksiyon yok

Takım neden temposuz? Yenilen gollere niye reaksiyon verilmedi?

3-) Beşiktaş iyi analiz edilmedi

Rakip hiç izlenmedi mi? Eksileri-artıları niye iyi analiz edilmedi?

4-) Takım fiziki açıdan çok kötü

10 kişi kalan Beşiktaş'a bile neden fiziksel üstünlük sağlanamadı?

5-) Hücumda ikinci bir plan yok

Neden ortalar ve duran toplan dışında hücumda ikinci bir plan yok?