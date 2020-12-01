Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe yönetiminden Erol Bulut'a 6 kritik soru!

yönetiminden 'a 6 kritik soru!

'in 10. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele Beşiktaş'ın 4-3'lük üstünlüğü ile sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli yönetim, 'la bir görüşme gerçekleştirdi. Yenilginin faturası Bulut'a çıkarken, deneyimli hocaya 6 soru soruldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 23:24 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 00:33
Fenerbahçe yönetiminden Erol Bulut'a 6 kritik soru!

'de 15 yıl sonra 'a kaybeden 'de eleştiri okları 'u gösteriyor. Yapılan 18 transfere, gelen birçok yıldıza ve rakiplerden çok daha güçlü olan kadroya rağmen 10 haftalık performans 1-2 maç dışında adeta sınıfta kaldı.

Fenerbahçe yönetiminden Erol Bulut'a 6 kritik soru!

50 dakika 10 kişi oynayan 'a karşı sergilenen silik ve ruhsuz futbol taraftarları isyan noktasına getirirken, sosyal medyada 'a yönelik ağır eleştiriler yapıldı.

Fenerbahçe yönetiminden Erol Bulut'a 6 kritik soru!

'in açık ara en güçlü kadrosu, krizdeki 'ın bile gerisinde kaldı. Her anlamda çok büyük destek verilen Bulut yönetim içinde ilk kez tartışılmaya başlandı.

Fenerbahçe yönetiminden Erol Bulut'a 6 kritik soru!

Takvim'de yer alan habere göre, derbi sonrası kriz zirvesi yapan yönetim, Bulut'a yenilginin hesabını sordu. Takımla ilgili sıkıntı duyulan tüm konular bir bir masaya yatırıldı ve genç hocaya 6 soru soruldu?

Fenerbahçe yönetiminden Erol Bulut'a 6 kritik soru!

1-) 11 tercihi ve değişikler hatalı
Caner ve Serdar neden 11'de değildi? Cisse niçin oyundan alındı?

Fenerbahçe yönetiminden Erol Bulut'a 6 kritik soru!

2-) Tempo ve reaksiyon yok
Takım neden temposuz? Yenilen gollere niye reaksiyon verilmedi?

Fenerbahçe yönetiminden Erol Bulut'a 6 kritik soru!

3-) Beşiktaş iyi analiz edilmedi
Rakip hiç izlenmedi mi? Eksileri-artıları niye iyi analiz edilmedi?

Fenerbahçe yönetiminden Erol Bulut'a 6 kritik soru!

4-) Takım fiziki açıdan çok kötü
10 kişi kalan 'a bile neden fiziksel üstünlük sağlanamadı?

Fenerbahçe yönetiminden Erol Bulut'a 6 kritik soru!

5-) Hücumda ikinci bir plan yok
Neden ortalar ve duran toplan dışında hücumda ikinci bir plan yok?

Fenerbahçe yönetiminden Erol Bulut'a 6 kritik soru!

6-) Mental hazırlık iyi değildi
Herkes ruh gibiydi. Futbolcular neden mental olarak hazır değildi?

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