Dün gece hem çok çirkin hem de şaşırtıcı şeyler yaşadık. Şampiyonluğun en büyük favorisi F.Bahçe rakip 10 kişiyken Beşiktaş'tan iki gol yedi.

İlk devre çok kötü oynayan bir F.Bahçe, istediğini de rahatlıkta yapan bir Beşiktaş vardı. Beşiktaş dikine çok iyi oynadı ve bunlardan birinde de Aboubakar ile çok güzel bir gol buldu.



Aslında Lemos'un ağırlığı, yerleşim hatası ve Aboubakar'ın vuruş tekniği, kalitesi birleşince Beşiktaş öne geçti. Ardından da F.Bahçe kötü oynarken, Beşiktaş ikinci golü buldu.

Tam devre böyle bitecek diyorduk ki duran topta pek tabii ki direk dibinde kalıp ofsaytı bozan Rıdvan'ın da hatası eklenince Cisse ile umutlandı.

İkinci yarı ise F.Bahçe'nin umutları Larin'in atılmasıyla daha da arttı. Aslında o dakikadan sonra kime sorarsanız sorun Beşiktaş'ın kazanması çok zor görünürken sahneye emektar Necip çıktı.

Arka direkte kafayla 10 kişi oynayan Beşiktaş'ın üçüncü golünü attı. Bu dakikadan sonra F.Bahçe inanılmaz bir baskı kurdu. Pozisyonlar arka arkaya geldi ve ikinci golü buldular.

Hâlâ F.Bahçe'nin bu baskısıyla puan alma ihtimali varken bu sefer sahneye N'Koudou çıktı. 60 metre top götürdü, uzak direkte N'Sakala'ya harika bir pas attı ve Beşiktaş işi bitirdi. Son saniyedeki F.Bahçe'nin golü de sadece nostaljik olarak hafızalarda kaldı.

Serdar Tatlı, uygun bir yerine kına yaksın. Genç hakeme yazık ettiler. Kötü maç yönetti. F.Bahçe'nin yediği ilk golden önce Cisse'nin kafasına ayak kalkıyor, tehlikeli hareket ama gol veriliyor.