Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar'dan flaş hakem yorumu! "Yazık"

'dan flaş hakem yorumu! "Yazık"

'ın 'yi 4-3 mağlup edip 15 yıl sonra 'de galip geldiği derbide hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun kararları çok konuşuldu. Usta spor yazarı , genç hakemin kararlarını Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirirken, Numanoğlu ve hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 09:03
Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! "Yazık"

Dün gece hem çok çirkin hem de şaşırtıcı şeyler yaşadık. Şampiyonluğun en büyük favorisi F.Bahçe rakip 10 kişiyken 'tan iki gol yedi.

Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! "Yazık"

İlk devre çok kötü oynayan bir F.Bahçe, istediğini de rahatlıkta yapan bir vardı. Beşiktaş dikine çok iyi oynadı ve bunlardan birinde de Aboubakar ile çok güzel bir gol buldu.


Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! "Yazık"

Aslında Lemos'un ağırlığı, yerleşim hatası ve Aboubakar'ın vuruş tekniği, kalitesi birleşince öne geçti. Ardından da F.Bahçe kötü oynarken, Beşiktaş ikinci golü buldu.

Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! "Yazık"

Tam devre böyle bitecek diyorduk ki duran topta pek tabii ki direk dibinde kalıp ofsaytı bozan Rıdvan'ın da hatası eklenince Cisse ile umutlandı.

Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! "Yazık"

İkinci yarı ise F.Bahçe'nin umutları Larin'in atılmasıyla daha da arttı. Aslında o dakikadan sonra kime sorarsanız sorun 'ın kazanması çok zor görünürken sahneye emektar Necip çıktı.

Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! "Yazık"

Arka direkte kafayla 10 kişi oynayan 'ın üçüncü golünü attı. Bu dakikadan sonra F.Bahçe inanılmaz bir baskı kurdu. Pozisyonlar arka arkaya geldi ve ikinci golü buldular.

Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! "Yazık"

Hâlâ F.Bahçe'nin bu baskısıyla puan alma ihtimali varken bu sefer sahneye N'Koudou çıktı. 60 metre top götürdü, uzak direkte N'Sakala'ya harika bir pas attı ve işi bitirdi. Son saniyedeki F.Bahçe'nin golü de sadece nostaljik olarak hafızalarda kaldı.

Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! "Yazık"

, uygun bir yerine kına yaksın. Genç hakeme yazık ettiler. Kötü maç yönetti. F.Bahçe'nin yediği ilk golden önce Cisse'nin kafasına ayak kalkıyor, tehlikeli hareket ama gol veriliyor.

Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! "Yazık"

Mert Hakan'ı ikinci sarıdan atması gerekiyor, atamadı. Yine son saniyede Josef'in Lemos'a yaptığı bir hareket var ki dünyanın her yerinde kırmızı. Vermediği faulleri, kestiği avantajları saymıyorum bile. Yazık ettiler çocuğa yazık!

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