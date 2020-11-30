Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrası Papiss Cisse'nin eşinden flaş tepki! "Birisi bana bunu açıklayabilir mi?"

- maçı sonrası 'nin eşinden flaş tepki! "Birisi bana bunu açıklayabilir mi?"

ile arasında oynanan dev derbi nefesleri kesti. 7 golün ve 1 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmayı 4-3 kazanan konuk ekip çok önemli bir 3 puan kazandı. Mağlubiyetin ardından sarı-lacivertli takımda eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Kadro tercihleri ve maç içinde yaptığı oyuncu değişiklikleri tartışma konusu olan 45 yaşındaki çalıştırıcıya bir eleştiri de 'nin eşinden geldi. hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 09:15
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrası Papiss Cisse'nin eşinden flaş tepki! "Birisi bana bunu açıklayabilir mi?"

, 'in 10. haftasında ile karşı karşıya geldi ve sahadan 4-3 mağlup ayrıldı. 'de rakibine karşı 15 yıllık yenilmezlik serisi son bulan sarı-lacivertli takımda 'un kadro tercihi ve oyuncu değişiklikleri tartışma konusu oldu.

45 yaşındaki teknik adama bir eleştiri de 'nin eşi 'den geldi. Eşinin ilk yarıda gol atmasına rağmen ikinci yarıda oyundan çıkarılmasını eleştiren Diallo, hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

"BİRİSİ BANA BUNU AÇIKLAYABİLİR Mİ?"
Sosyal medyadan paylaşım yapan Diallo Cisse, "İlk yarı 1 gol attı ve oyundan çıktı. Birisi bana bunu açıklayabilir mi?" ifadelerini kullandı.


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