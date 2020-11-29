Son dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de bugün dev derbi heyecanı yaşanacak. Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Yükselen bir form grafiğine sahip olan sarı-lacivertliler bu seriyi sürdürmek isterken, siyah-beyazlı takım da kazanarak zirveye yaklaşmayı hedefliyor.

İLK 11'LER



Fenerbahçe: Altay, Lemos, Tisserand, Novak, Gökhan, Sosa, Gustavo, Ozan, Pelkas, Perotti, Cisse.



Beşiktaş: Utku, Rosier , Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 29 Kasım Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.