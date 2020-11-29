Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu

Son dakika: - | İlk 11'ler belli oldu

'in 10. haftasında dev derbi maçında , sahasında 'ı ağırlayacak. Sarı lacivertliler yükselen grafiğini sürdürmek isterken, siyah beyazlılar ise zirveye yaklaşmak istiyor.  'nda oynanacak karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Ayrıca zorlu mücadeleyi CANLI olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 17:49 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 17:54
Son dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu

'de bugün dev derbi heyecanı yaşanacak. 'nda , 'ı konuk edecek. Dev mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Yükselen bir form grafiğine sahip olan sarı-lacivertliler bu seriyi sürdürmek isterken, siyah-beyazlı takım da kazanarak zirveye yaklaşmayı hedefliyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Tisserand, Novak, Gökhan, Sosa, Gustavo, Ozan, Pelkas, Perotti, Cisse.

Beşiktaş: Utku, Rosier , Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 29 Kasım Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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