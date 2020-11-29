Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Beşiktaş maçı sonrası Erol Bulut'tan açıklama geldi

Fenerbahçe maçı sonrası Erol Bulut'tan açıklama geldi

'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında 'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler zorlu mücadelede sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrıldı. zorlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Bulut oynadıkları oyunun yetersiz olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 21:34 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 22:42
Fenerbahçe Beşiktaş maçı sonrası Erol Bulut'tan açıklama geldi

, 4-3 kaybettikleri maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE BULUT'UN AÇIKLAMALARI:

Basit ve bireysel hatalardan kalemizde goller gördük. Üst seviyede ve şampiyonluğa oynayan bir takımın savunması bu şekilde goller yememeli.

Bugün istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Maçın ilk dakikalarında pozisyonu değerlendiremedik, bunun karşılığında yediğimiz bir hücum oldu ve kalemize gelen ilk şut gol oldu ve moraller bozuldu. Üzerine ikinci golü yiyince, oyun disiplininden çıktık. Attığımız golle 2-1'i yakaladık. İkinci yarıda beraberliği yakalama şansımız varken, bireysel hatalardan 3 ve 4. golü yedik. Hep geride olan pozisyonda olduğumuzdan, yaptığımız bireysel hatalar ve savunma hatalarıyla maçı kaybettik. Kazandığımızda birlikte kazanıyorsak, bugün de birlikte kaybettik. Futbolcular ve teknik ekip olarak kaybettik. Defans anlamında çok hata yaptık, bunların analizini yapıp hataları minimuma düşürmemiz gerekiyor"

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