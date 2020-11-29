Fenerbahçe Beşiktaş maçı sonrası Erol Bulut'tan açıklama geldi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 4-3 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE BULUT'UN AÇIKLAMALARI:

Basit ve bireysel hatalardan kalemizde goller gördük. Üst seviyede ve şampiyonluğa oynayan bir takımın savunması bu şekilde goller yememeli.

Bugün istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Maçın ilk dakikalarında pozisyonu değerlendiremedik, bunun karşılığında yediğimiz bir hücum oldu ve kalemize gelen ilk şut gol oldu ve moraller bozuldu. Üzerine ikinci golü yiyince, oyun disiplininden çıktık. Attığımız golle 2-1'i yakaladık. İkinci yarıda beraberliği yakalama şansımız varken, bireysel hatalardan 3 ve 4. golü yedik. Hep geride olan pozisyonda olduğumuzdan, yaptığımız bireysel hatalar ve savunma hatalarıyla maçı kaybettik. Kazandığımızda birlikte kazanıyorsak, bugün de birlikte kaybettik. Futbolcular ve teknik ekip olarak kaybettik. Defans anlamında çok hata yaptık, bunların analizini yapıp hataları minimuma düşürmemiz gerekiyor"