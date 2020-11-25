Haberler Fenerbahçe Erol Bulut’un gözü derbide

Erol Bulut’un gözü derbide

, maçı sonraıs takımı kutladı. Maça iyi hazırlandıklarını belirten Bulut, "Güzel bir test oldu bizim için. Her futbolcumun hazır olmasını istiyorum. Oyuncularımın iyi oynaması mutluluk verici. Herkesin hazır olması işimi zorlaştırmıyor, kolaylaştırıyor. Hepsini her zaman değerlendirebileceğim anlamına geliyor. İnşallah bu şekilde devam ederiz" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 00:37 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Erol Bulut’un gözü derbide

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, maçı sonraıs takımı kutladı. Maça iyi hazırlandıklarını belirten Bulut, "Güzel bir test oldu bizim için. Her futbolcumun hazır olmasını istiyorum. Oyuncularımın iyi oynaması mutluluk verici. Herkesin hazır olması işimi zorlaştırmıyor, kolaylaştırıyor. Hepsini her zaman değerlendirebileceğim anlamına geliyor. İnşallah bu şekilde devam ederiz" dedi. Bulut, derbi hakkında ise " da yeni bir takım kurdu, bayağı transfer yaptılar. Son maçlarını da kazandılar. Güzel bir maç olacak, kolay olmayacak ama biz kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

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