Erol Bulut’un gözü derbide

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Sivas Belediye maçı sonraıs takımı kutladı. Maça iyi hazırlandıklarını belirten Bulut, "Güzel bir test oldu bizim için. Her futbolcumun hazır olmasını istiyorum. Oyuncularımın iyi oynaması mutluluk verici. Herkesin hazır olması işimi zorlaştırmıyor, kolaylaştırıyor. Hepsini her zaman değerlendirebileceğim anlamına geliyor. İnşallah bu şekilde devam ederiz" dedi. Bulut, derbi hakkında ise "Beşiktaş da yeni bir takım kurdu, bayağı transfer yaptılar. Son maçlarını da kazandılar. Güzel bir maç olacak, kolay olmayacak ama biz kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.