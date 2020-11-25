Fenerbahçe'den Samatta açıklaması geldi! Emre Belözoğlu devreye girdi ve...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu 6 maçtır gol atamayan Mbwana Samatta ile moral görüşmesi yaptı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamaya göre, dün akşam Sivas Belediyespor maçında da ağları sarsamayan ve morali bozulan Samatta'ya ilk destek saha içinde antrenör Mehmet Yozgatlı'dan geldi.





Yozgatlı'nın oyuncu ile moral konuşması yapmasının ardından soyunma odasında takım arkadaşları da Tanzanyalı oyuncuya destek verdi.

BULUT: GERÇEK SAMATTA'YI GÖSTERECEKSİN

Samatta ile konuşan Erol Bulut, "Sana ve kalitene inanıyorum en kısa zamanda gerçek Samatta'yı göstereceksin." ifadelerini kullandı.

BELÖZOĞLU: BU TAKIMA KATACAĞIN ÇOK ŞEY VAR

Sportif Direktör Emre Belözoğlu da Samatta ile yaptığı görüşmede "Önümüzdeki yol çok uzun, senin bu takıma katacağın daha çok şey var. Kaçırılmış bir şey yok. Hepimiz sana inanıyor ve güveniyoruz" şeklinde konuştu.