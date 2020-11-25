Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Samatta açıklaması geldi! Emre Belözoğlu devreye girdi ve...

'den açıklaması geldi! devreye girdi ve...

'de son haftaları gol atma konusunda suskun geçiren Mbwana , kupadaki Belediyespor maçında oyundan alınmasının ardından büyük üzüntü yaşadı. Takıma istediği katkıyı veremeyen ve bu yüzden morali bozulan Tanzanyalı futbolcu için sarı-lacivertli takımdan açıklama geldi. Samatta ile teknik direktör Erol Bulut başta olmak üzere, Mehmet Yozgatlı ve sportif direktör da motivasyon konuşması yaptı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 13:35 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 13:36
Fenerbahçe'den Samatta açıklaması geldi! Emre Belözoğlu devreye girdi ve...

Teknik Direktörü Erol Bulut ve sportif direktör 6 maçtır gol atamayan Mbwana ile moral görüşmesi yaptı.

Fenerbahçe'den Samatta açıklaması geldi! Emre Belözoğlu devreye girdi ve...

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamaya göre, dün akşam Belediyespor maçında da ağları sarsamayan ve morali bozulan 'ya ilk destek saha içinde antrenör Mehmet Yozgatlı'dan geldi.

Fenerbahçe'den Samatta açıklaması geldi! Emre Belözoğlu devreye girdi ve...

Yozgatlı'nın oyuncu ile moral konuşması yapmasının ardından soyunma odasında takım arkadaşları da Tanzanyalı oyuncuya destek verdi.

Fenerbahçe'den Samatta açıklaması geldi! Emre Belözoğlu devreye girdi ve...

BULUT: GERÇEK SAMATTA'YI GÖSTERECEKSİN
ile konuşan Erol Bulut, "Sana ve kalitene inanıyorum en kısa zamanda gerçek Samatta'yı göstereceksin." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den Samatta açıklaması geldi! Emre Belözoğlu devreye girdi ve...

BELÖZOĞLU: BU TAKIMA KATACAĞIN ÇOK ŞEY VAR
Sportif Direktör da ile yaptığı görüşmede "Önümüzdeki yol çok uzun, senin bu takıma katacağın daha çok şey var. Kaçırılmış bir şey yok. Hepimiz sana inanıyor ve güveniyoruz" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'den Samatta açıklaması geldi! Emre Belözoğlu devreye girdi ve...

Taraftarların da desteğini alan Samatta, şunları ifade etti:
"Hepinize minnettarım, zor zamanlardan geçiyorum evet çok çalışarak zamanımın gelmesini bekliyorum. İnanıyorum ki en kısa sürede gerçek 'yı göstereceğim."

BİZE ULAŞIN