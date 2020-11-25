Flaş Vedat Muriqi açıklaması! Lazio son derece memnun

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'nin performansı konuşulmaya devam ediyor.

Kosovalı santrforun henüz takımıyla golle buluşamamış olması eleştirileri beraberinde getirmişti ancak Lazio cephesinin görüşünün çok farklı olduğu ortaya çıktı.

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Zenit maçında 81. dakikada oyuna giren ve net bir fırsattan yararlanamayan 26 yaşındaki oyuncu taraftarın tepkisini çekmişti.

LAZIO CEPHESİ MURIQI'DEN MEMNUN!

Her ne kadar eleştiri oklarının hedefi haline gelse de Lazio camiasının Vedat Muriqi'nin sahada gösterdiği performanstan tatminkar olduğu ifade edildi.

Lazio formasıyla çıktığı sekizinci maçında da golle tanışamayan Vedat Muriqi'nin buna karşın yeni takımında göze girdiği ve camianın performansından son derece memnun olduğu ortaya çıktı.

Lazio-Zenit maçını izleyen Tuttomercato muhabiri Gaetano Mocciaro, eski Fenerbahçeli futbolcunun hem bu maçtaki görüntüsünü hem de genel olarak bu sezon şu ana kadarki performansını yorumladı, ilginç değerlendirmeler yaptı.

Milliyet'e konuşan Mocciaro, Vedat Muriqi'nin şu ana kadar çıktığı maçlarda skora katkı yapamadığını hatırlatan İtalyan gazeteci, buna karşın camianın kendisinin performansından son derece memnun olduğunu aktararak şunları söyledi:

Zenit maçında Vedat Muriqi 81. dakikada oyuna dahil oldu. Bu kadar kısa bir sürede bir futbolcudan fazla bir şey beklenmez. Zaten girdiğinde maç 3-1'di ve 9 dakika sahada kaldı. Dolayısyla ben maç karnemde kendisini puanla değerlendirmedim. Kolay bir fırsatından yararlanamadı. Bu arada rakibin müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyona penaltı çalınabilirdi çünkü Rakitskiy'nin topa müdahalesi yıktı. Futbolcuyla ilgili değerlendirme yapmak için daha uzun süre aldığı maçlara bakmak gerek.



Genel performansına baktığımızda Vedat Muriqi camiayı hayal kırıklığına uğratmadı. Evet şu ana kadar gol atamadı ama şu ana kadarki futboluyla tatmin etti. Fiyasko olmadı.