Haberler Fenerbahçe Flaş Vedat Muriqi açıklaması! Lazio son derece memnun

Flaş açıklaması! son derece memnun

İtalya Serie A ekiplerinden 'nun 'den transferi takımıyla çıktığı 8 maçta golle tanışamadı ve bu performansı tartışılmaya başlanmıştı. Lazio'nun söylentilerin aksine 26 yaşındaki futbolcunun performansından son derece memnun olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 19:27
Flaş Vedat Muriqi açıklaması! Lazio son derece memnun

Yaz transfer döneminde 'den İtalya Serie A Ligi ekiplerinden 'ya transfer olan 'nin performansı konuşulmaya devam ediyor.

Flaş Vedat Muriqi açıklaması! Lazio son derece memnun

Kosovalı santrforun henüz takımıyla golle buluşamamış olması eleştirileri beraberinde getirmişti ancak cephesinin görüşünün çok farklı olduğu ortaya çıktı.

Flaş Vedat Muriqi açıklaması! Lazio son derece memnun

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Zenit maçında 81. dakikada oyuna giren ve net bir fırsattan yararlanamayan 26 yaşındaki oyuncu taraftarın tepkisini çekmişti.

Flaş Vedat Muriqi açıklaması! Lazio son derece memnun

LAZIO CEPHESİ MURIQI'DEN MEMNUN!
Her ne kadar eleştiri oklarının hedefi haline gelse de camiasının 'nin sahada gösterdiği performanstan tatminkar olduğu ifade edildi.

Flaş Vedat Muriqi açıklaması! Lazio son derece memnun

formasıyla çıktığı sekizinci maçında da golle tanışamayan 'nin buna karşın yeni takımında göze girdiği ve camianın performansından son derece memnun olduğu ortaya çıktı.

Flaş Vedat Muriqi açıklaması! Lazio son derece memnun

-Zenit maçını izleyen Tuttomercato muhabiri Gaetano Mocciaro, eski Fenerbahçeli futbolcunun hem bu maçtaki görüntüsünü hem de genel olarak bu sezon şu ana kadarki performansını yorumladı, ilginç değerlendirmeler yaptı.

Flaş Vedat Muriqi açıklaması! Lazio son derece memnun

Milliyet'e konuşan Mocciaro, 'nin şu ana kadar çıktığı maçlarda skora katkı yapamadığını hatırlatan İtalyan gazeteci, buna karşın camianın kendisinin performansından son derece memnun olduğunu aktararak şunları söyledi:

Flaş Vedat Muriqi açıklaması! Lazio son derece memnun

Zenit maçında 81. dakikada oyuna dahil oldu. Bu kadar kısa bir sürede bir futbolcudan fazla bir şey beklenmez. Zaten girdiğinde maç 3-1'di ve 9 dakika sahada kaldı. Dolayısyla ben maç karnemde kendisini puanla değerlendirmedim. Kolay bir fırsatından yararlanamadı. Bu arada rakibin müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyona penaltı çalınabilirdi çünkü Rakitskiy'nin topa müdahalesi yıktı. Futbolcuyla ilgili değerlendirme yapmak için daha uzun süre aldığı maçlara bakmak gerek.


Flaş Vedat Muriqi açıklaması! Lazio son derece memnun

Genel performansına baktığımızda camiayı hayal kırıklığına uğratmadı. Evet şu ana kadar gol atamadı ama şu ana kadarki futboluyla tatmin etti. Fiyasko olmadı.

Flaş Vedat Muriqi açıklaması! Lazio son derece memnun

"LAZIO'NUN FARKLI BİR OYUN TARZI VAR"
İlgi çekici şeyler ortaya koydu. Vedat bir savaşçı ve hava toplarında çok katkısı dokunuyor. Ayrıca topu çok iyi saklıyor ve arkadaşlarına servis ediyor. Biraz zamana ihtiyacı var sadece. 'den çok fazla gol atması beklenmiyor. 'nun farklı bir oyun tarzı var. Çabuk forvetler için daha iyi. Muriqi de bu anlamda bir alternatif sağlıyor.

BİZE ULAŞIN