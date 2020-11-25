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'ye Ada'dan müjdesi!

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 'in kadrosuna almadığı ve takımdan göndermek istediği Alman yıldızın kontratı sezon sonunda bitiyor. Başta Amerika MSL ekipleri olmak üzere birçok takımdan teklifler alan deneyimli orta saha, kariyeriyle ilgili kritik bir karara imza attı. İşte yıldız futbolcu ile ilgili son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 01:42
Fenerbahçe'ye Ada'dan Mesut Özil müjdesi!

İngiliz basını, ABD'den teklifler alan 'in Avrupa'da kalmaya daha sıcak baktığını ve teklifleri buna göre değerlendireceğini yazdı.

Fenerbahçe'ye Ada'dan Mesut Özil müjdesi!

Sezon sonunda ile sözleşmesi sona erecek olan , 'nin gündeminde sıcaklığını koruyor. İngiliz basınından sarı-lacivertlileri oldukça yakından ilgilendirecek bir haber geldi.

Fenerbahçe'ye Ada'dan Mesut Özil müjdesi!

İddialara göre bu sezon forması giymemesine rağmen sözleşmesinin bitmesini bekleyecek ve devre arasında takımdan ayrılmayacak.

Fenerbahçe'ye Ada'dan Mesut Özil müjdesi!

Ada basını ayrıca yıldız futbolcunun özellikle ABD'den ciddi teklifler aldığını ancak kariyerini Avrupa'da devam ettirmeye daha sıcak baktığını yazdı.

Fenerbahçe'ye Ada'dan Mesut Özil müjdesi!

Mesut'un ABD'yi ikinci planda tuttuğu ve teklifleri menajeriyle yaptığı kariyer planlamasına göre değerlendireceği belirtildi.

Fenerbahçe'ye Ada'dan Mesut Özil müjdesi!

Bu konusunda şu an sessiz bir şekilde bekleyen 'nin sezonun bitmesine yakın harekete geçmesine
kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'ye Ada'dan Mesut Özil müjdesi!

Mesut'un ilk tercihin sarı-lacivertli formayı giymek olduğu da gelen bilgiler arasında. (Takvim)

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